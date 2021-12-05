СК проверяет Noize MC и Oxxxymiron после жалобы «группы патриотов» на экстремизм и реабилитацию нацизма

Следственный комитет России проверит деятельность реперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает 5 декабря СКР.
В сообщении указывается, что с просьбой изучить творчество музыкантов обратилась некая «группа патриотов». По словам заявителей, «исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».
Глава СК поручил изучить все доводы и дать правовую оценку.
Ранее сообщалось, что полиция в Перми изучит видеоролик на песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» из-за жалобы представителя Пермской епархии. На клип обратил внимание глава отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев. Священника возмутили кадры стрельбы в школе.