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СК проверяет Noize MC и Oxxxymiron после жалобы «группы патриотов» на экстремизм и реабилитацию нацизма

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Следственный комитет России проверит деятельность реперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает 5 декабря СКР.

В сообщении указывается, что с просьбой изучить творчество музыкантов обратилась некая «группа патриотов». По словам заявителей, «исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Глава СК поручил изучить все доводы и дать правовую оценку.

Ранее сообщалось, что полиция в Перми изучит видеоролик на песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» из-за жалобы представителя Пермской епархии. На клип обратил внимание глава отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев. Священника возмутили кадры стрельбы в школе.

В конце ноября конфликт с властями обострился у Моргенштерна. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 23 ноября заявил, что рэпер «торгует наркотиками в соцсетях». Фраза была произнесена в контексте проверки творчества артиста, которую ведет СК. 24 ноября СМИ сообщили об отъезде Моргенштерна из России, якобы в Арабские Эмираты. 26 ноября было объявлено об остановке продаж билетов на его московское выступление, которое решили перенести на весну. 29 ноября появилась информация о том, что администрация президента может вести переговоры с артистом о его возвращении в страну, однако пресс-секретарь главы государства назвал сообщение «уткой».

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Комментарии (21)

Jot
Все хорошо. Я только порадуюсь, когда у нас появится царь признанный, новая династия. Ведь дворяне уже появились. Не надо демократии. Мы, русские, соскучились по кнуту и прянику. Бьет- значит любит. Хороший или плохой - зато свой. Власть дали - значит, честный человек, наш.
Киpилл
А в ежедневном шантажировании населения прививками, и цифровых аусвайсах для привилегированных категорий граждан, эти т.н. "патриоты" не видят признаков экстремизма и реабилитации того самого фашизма?
Vasya11
Сначало [антифашисты], потом [мемориал], теперь реперы о насущных проблемах внутри страны каким-то патриотам и РПЦ на хвост наступили. Именно на хвост.
Не слишком ли???
Лучше усиливайте рубежи от нашествия "дружественных, трудовых, легальных" мигрантов, и от НАТа со стороны недружественного Запада с США. В особенности со стороны Шепетовки со Львовым.
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