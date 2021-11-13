Полиция изучит клип на песню Oxxxymiron со стрельбой в школе после жалобы священника из Перми

Полиция в Перми изучит видеоролик на песню рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) «Последний звонок» из-за жалобы представителя Пермской епархии. Как пишет ТАСС 13 ноября, об этом в ходе круглого стола сообщила старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних регионального ГУ МВД России Людмила Каскова.
На клип обратил внимание глава отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев. Священника возмутили кадры стрельбы в школе. Во время круглого стола он напомнил о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Также Ануфриев отметил, что среди подростков есть почитатели устроившего стрельбу молодого человека. По его словам, необходимо вести «духовную борьбу», начиная с детского сада вводить духовно-нравственные программы, наполнить Интернет позитивным контентом.
«Мы возьмем на заметку, я не в курсе про «Последний звонок», про который вы говорите. Мы приняли информацию», — заявила Людмила Каскова.
Ранее московский суд не стал рассматривать дела об административном правонарушении лейбла Rhymes Music, который подозревали в пропаганде наркотиков. В частности, речь шла о песнях «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея.