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Полиция изучит клип на песню Oxxxymiron со стрельбой в школе после жалобы священника из Перми

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Полиция в Перми изучит видеоролик на песню рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) «Последний звонок» из-за жалобы представителя Пермской епархии. Как пишет ТАСС 13 ноября, об этом в ходе круглого стола сообщила старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних регионального ГУ МВД России Людмила Каскова.

На клип обратил внимание глава отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев. Священника возмутили кадры стрельбы в школе. Во время круглого стола он напомнил о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Также Ануфриев отметил, что среди подростков есть почитатели устроившего стрельбу молодого человека. По его словам, необходимо вести «духовную борьбу», начиная с детского сада вводить духовно-нравственные программы, наполнить Интернет позитивным контентом.

«Мы возьмем на заметку, я не в курсе про «Последний звонок», про который вы говорите. Мы приняли информацию», — заявила Людмила Каскова.

Ранее московский суд не стал рассматривать дела об административном правонарушении лейбла Rhymes Music, который подозревали в пропаганде наркотиков. В частности, речь шла о песнях «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея.

Студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров на территории одного из корпусов вуза 20 сентября открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании он получил ранение, ему ампутировали часть ноги. Студент на допросе признал вину. В ходе судебного заседания ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Комментарии (9)

ПитерецЪ
2 итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя.
33 И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал, когда она легла и когда встала.
34 На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя.
35 И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала.
36 И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего,
37 и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав. Он отец Моавитян доныне.
38 И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми. Он отец Аммонитян доныне.

Мой вопрос с горшка:
Тетю- за что? Девочку- за что? Ребят в городе-за что?
Может тоже папино ружо стьырить, и тетю-воспитательницу и и всех-всех в садике, ...того. И кто приставал и кто не приставал тоже.
Бяки они!
Духовно-нравственное от поа Алфеева это
Горшок не винова
ПитерецЪ
Спецом для детского сада. Духовно -нравственное. Не поленился.
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,
25 и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли.
26 Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом.
27 И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицем Господа,
28 и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи.
29 И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот.
30 И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его.
31 И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли;
32 итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашег
lamer
Таки посмотрел этот клип. Тут Бастрыкину давно пора возбудиться.
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