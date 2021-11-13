Полиция изучит клип на песню Oxxxymiron со стрельбой в школе после жалобы священника из Перми

2 итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя.

33 И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал, когда она легла и когда встала.

34 На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя.

35 И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала.

36 И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего,

37 и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав. Он отец Моавитян доныне.

38 И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми. Он отец Аммонитян доныне.



Мой вопрос с горшка:

Тетю- за что? Девочку- за что? Ребят в городе-за что?

Может тоже папино ружо стьырить, и тетю-воспитательницу и и всех-всех в садике, ...того. И кто приставал и кто не приставал тоже.

Бяки они!

Духовно-нравственное от поа Алфеева это

Горшок не винова