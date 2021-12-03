Итальянский антиваксер пришел на прививку с силиконовой рукой. Теперь его ждет суд

Итальянского антиваксера обвиняют в мошенничестве – он пришел на вакцинацию от коронавируса с силиконовой рукой, а врач не сразу это заметил. Возможно, мужчина заплатил за протез сотни евро, пишет 3 декабря The Guardian.
История произошла в Биелле, городе недалеко от Турина, через неделю после запрета на посещение некоторых мероприятий непривитыми гражданами. 50-летний мужчина пришел на прививку, заполнил бумаги и поднял рукав рубашки. Сначала медик не заметил ничего странного, но потом понял, что не видит вены пациента, и попросил его снять рубашку. План сорвался, и разоблаченный антиваксер попытался убедить врача «закрыть на это глаза», но его не послушали.
Неясно, была ли у мужчины полностью искусственная рука, или он обошелся силиконовым слоем кожи. За выходку на него подали в суд.
Газета La Repubblica отмечает, что незадолго до инцидента некий пользователь выложил в Twiter фотографию силиконового мужского бюста с искусственными руками и шеей. Снимок он подписал: «Если я пойду так, они заметят? Может, под силикон я даже надену дополнительную одежду, чтобы игла не попала в мою настоящую руку».