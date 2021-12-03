В дом на Кораблестроителей вернули тепло. С лопнувшей трубой справились на полтора часа быстрее

В Василеостровском районе Петербурга заменили трубу с горячей водой, лопнувшую утром 3 декабря. Коммунальная авария на полдня оставила без отопления один дом на улице Кораблестроителей.



Как сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 16:30 специалисты компании завершили ремонтные работы на трубопроводе у дома 46 по улице Кораблестроителей. На месте аварии заменили более двух метров ненадежного трубопровода, провели диагностику и подключили новый участок. Систему отопления перевели в штатный режим.