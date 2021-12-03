В дом на Кораблестроителей вернули тепло. С лопнувшей трубой справились на полтора часа быстрее

В Василеостровском районе Петербурга заменили трубу с горячей водой, лопнувшую утром 3 декабря. Коммунальная авария на полдня оставила без отопления один дом на улице Кораблестроителей.
Как сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 16:30 специалисты компании завершили ремонтные работы на трубопроводе у дома 46 по улице Кораблестроителей. На месте аварии заменили более двух метров ненадежного трубопровода, провели диагностику и подключили новый участок. Систему отопления перевели в штатный режим.
«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — добавляют в компании.
Трубу прорвало 3 декабря около часа ночи. Жильцы многоэтажного дома остались без отопления. В «Теплосети» рассчитывали закончить ремонтные работы и вернуть в дом тепло к шести вечера, но справились быстрее. В компании отмечали, что лопнувшая труба уже старая и немного не дожила до запланированного ремонта. В конце декабря на Кораблестроителей начнут строить временную теплосеть, чтобы вывести из эксплуатации изношенный трубопровод.