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В Петербурге расселили почти все аварийное жилье

В Петербурге расселили почти все жилые дома, признанные аварийными. Осталось чуть больше двадцати.

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Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, формировался ежегодно с 2005 года. За это время успели расселить 986 домов. Новое жилье получила 15 561 семья. Остается расселить еще 24 аварийных дома, что планируется сделать до конца 2023 года.

В жилкоме также отметили, что вместе с этим будет продолжена работа по ликвидации жилищной очереди для льготников. На эти цели в проекте городского бюджета на 2022–2024 годы заложены рекордные 96 млрд рублей. Деньги пойдут на социальные выплаты 25 тысячам семей петербургских очередников и приобретение 5 тысяч квартир для льготников, в том числе 2 тысячи квартир для детей-сирот.

В середине ноября, как рассказывала «Фонтанка», Санкт-Петербургский центр доступного жилья сообщил о том, что в этом году заканчивается действие целевой программы «Молодежи — доступное жилье». Однако, как оказалось, программа не сворачивается, а меняются ее условия. Изменения рискуют оставить часть претендентов за бортом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Mai
Такого быть не может! В Центральном районе домов, признанных аварийными, десятки, если не сотни. На улице, где я проживаю их несколько: ни один пока что не расселён.
aborigenSPB
Всё, как всегда: на бумаге перевели аварийное жильё в пригодное, а ликвидация жилищной очереди для льготников происходит за счёт естественной убыли населения (а тут ещё и Ковид помог).
Ну и кому повесили лапшу?!
nalchik11
А сколько признали не аварийным?
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