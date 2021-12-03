В Петербурге расселили почти все аварийное жилье

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, формировался ежегодно с 2005 года. За это время успели расселить 986 домов. Новое жилье получила 15 561 семья. Остается расселить еще 24 аварийных дома, что планируется сделать до конца 2023 года.

В жилкоме также отметили, что вместе с этим будет продолжена работа по ликвидации жилищной очереди для льготников. На эти цели в проекте городского бюджета на 2022–2024 годы заложены рекордные 96 млрд рублей. Деньги пойдут на социальные выплаты 25 тысячам семей петербургских очередников и приобретение 5 тысяч квартир для льготников, в том числе 2 тысячи квартир для детей-сирот.