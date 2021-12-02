Тамбовский суд тебе товарищ. За что Роскомнадзор заблокировал крупнейший маркетплейс рукоделия Etsy

автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страничку, с которой кто-то торговал репликами Gucci через крупнейший международный маркетплейс хендмейда Etsy. Но когда дело дошло до блокировки, для российских пользователей оказался недоступен весь Etsy целиком. Тысячи продавцов из разных регионов страны оказались в непростой ситуации. Для некоторых виртуальный магазин и связь с зарубежными покупателями — главный источник дохода.

Рассмотрение дела в отношении Etsy в Октябрьском районном суде Тамбова началось 26 июня 2019 года, решение вынесли в июле, а в середине августа того же года материалы отправились в архив. Дело о контрафактном Gucci рассмотрели домашним составом: истцом значится уваровский межрайонный прокурор Тамбовской области, ответчиком — Управление Федеральной службы по надзору в сфере технологий и массовых коммуникаций по все той же Тамбовской области.



Тамбовский привет дошел до Etsy только вечером 1 декабря 2021 года. Российские продавцы самодельных радостей жизни не могли открыть свои странички, налаженная связь с покупателями со всего света оборвалась. Люди, закаленные превратностями работы с «Почтой России», запаниковали. Для многих это единственный заработок, некоторым приходится обеспечивать не только себя, но и наемных сотрудников.

Согласно финансовому отчету за 2020 год, Etsy вышел на 4-е место по числу ежемесячных посетителей среди всех электронных торговых площадок США (около 222 миллионов посетителей в месяц), уступив только Walmart, eBay и Amazon. У Etsy нет отдельной клиентской службы, направленной на работу с российскими пользователями. Но есть официальные инструкторы, которые помогают местным продавцам выстроить свой бизнес, пользуясь всеми возможностями маркетплейса.



Анна Устюгова, одна из таких инструкторов, имеет около 10 тысяч учеников, которые покупают у нее платные материалы по построению бизнеса в Интернете. Тех, кто прошёл бесплатные уроки, сосчитать сложно. Не все поголовно торгуют именно на Etsy, но другой статистики портал не ведет. «Блокировка возникла в результате корявой работы работников Роскомнадзора. По решению суда аж в 2019 году было принято решение о блокировке, вот только не всего сайта, а конкретной ссылки, — пишет Анна Устюгова в своем Instagram. — Почему-то первая блокировка случилась только 1 декабря 2021 года. И заблокировали вход не на указанную страницу, а на весь сайт. Такие случаи называются «избыточной блокировкой», и, надеюсь, сайт скоро должен заработать как обычно».



Анна Уварова связалась с руководством Роскомнадзора по Владимирской области и выяснила: чтобы маркетплейс вышел из сумрака, нужно, чтобы Etsy сам уведомил Роскомнадзор о том, что удалил все запрещённые материалы. Инструктор уже направила информацию об этом администрации маркетплейса.

Инструктор отмечает, что пока действует блокировка основного домена, продавцы работать нормально не могут. Казалось бы, в чем беда — пользоваться VPN умеют сегодня почти все. Но такой заход по внутренним правилам Etsy может быть расценен как «подозрительная деятельность», и это приведет к блокировке уже со стороны маркетплейса. «Когда Etsy видит заходы с разных адресов в короткий промежуток времени, то он может связать это с взломом магазина и ради безопасности и самого продавца, и покупателей приостановить работу магазина до выяснения обстоятельств, — рассказала Анна Устюгова «Фонтанке». — А выяснение, как показывает практика, может затянуться. Особенно если под такое приостановление попадёт сразу большое количество магазинов. Техподдержка просто не сможет быстро среагировать. Сейчас самый горячий сезон продаж, и очень обидно, если наши мастера не смогут получить максимум выгоды от этого не по своей вине».



Тем временем пользователи Etsy не ждут милостей от природы, а пытаются достучаться до Роскомнадзора самостоятельно — и вежливо объяснить, что он не прав.

«Чтобы Роскомнадзор понял свою ошибку и разблокировал для нас сайт Etsy, нужно нам всем обратиться в приемную Роскомнадзора. Давайте обратимся и восстановим доступ к сайту Etsy», — гласит объявление в группе ВК «Etsy для русских».

А пока мирный контингент Etsy вместо того, чтобы обсуждать штаны из полотенец или как заработать 200 долларов в день на одной ложке, гадает, чего не хватило в жизни загадочному человеку из Тамбова, что он взял и засудил целый маркетплейс.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

