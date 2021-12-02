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Тамбовский суд тебе товарищ. За что Роскомнадзор заблокировал крупнейший маркетплейс рукоделия Etsy

Роскомнадзор отлучил российских мастеров от международного рынка за реплику известного бренда. Покушение неизвестных кустарей на Gucci возмутило прокурора из Тамбовской области.

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автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ
автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ
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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страничку, с которой кто-то торговал репликами Gucci через крупнейший международный маркетплейс хендмейда Etsy. Но когда дело дошло до блокировки, для российских пользователей оказался недоступен весь Etsy целиком. Тысячи продавцов из разных регионов страны оказались в непростой ситуации. Для некоторых виртуальный магазин и связь с зарубежными покупателями — главный источник дохода.

Рассмотрение дела в отношении Etsy в Октябрьском районном суде Тамбова началось 26 июня 2019 года, решение вынесли в июле, а в середине августа того же года материалы отправились в архив. Дело о контрафактном Gucci рассмотрели домашним составом: истцом значится уваровский межрайонный прокурор Тамбовской области, ответчиком — Управление Федеральной службы по надзору в сфере технологий и массовых коммуникаций по все той же Тамбовской области.

Тамбовский привет дошел до Etsy только вечером 1 декабря 2021 года. Российские продавцы самодельных радостей жизни не могли открыть свои странички, налаженная связь с покупателями со всего света оборвалась. Люди, закаленные превратностями работы с «Почтой России», запаниковали. Для многих это единственный заработок, некоторым приходится обеспечивать не только себя, но и наемных сотрудников.

Согласно финансовому отчету за 2020 год, Etsy вышел на 4-е место по числу ежемесячных посетителей среди всех электронных торговых площадок США (около 222 миллионов посетителей в месяц), уступив только Walmart, eBay и Amazon. У Etsy нет отдельной клиентской службы, направленной на работу с российскими пользователями. Но есть официальные инструкторы, которые помогают местным продавцам выстроить свой бизнес, пользуясь всеми возможностями маркетплейса.

Анна Устюгова, одна из таких инструкторов, имеет около 10 тысяч учеников, которые покупают у нее платные материалы по построению бизнеса в Интернете. Тех, кто прошёл бесплатные уроки, сосчитать сложно. Не все поголовно торгуют именно на Etsy, но другой статистики портал не ведет. «Блокировка возникла в результате корявой работы работников Роскомнадзора. По решению суда аж в 2019 году было принято решение о блокировке, вот только не всего сайта, а конкретной ссылки, — пишет Анна Устюгова в своем Instagram. — Почему-то первая блокировка случилась только 1 декабря 2021 года. И заблокировали вход не на указанную страницу, а на весь сайт. Такие случаи называются «избыточной блокировкой», и, надеюсь, сайт скоро должен заработать как обычно».

Анна Уварова связалась с руководством Роскомнадзора по Владимирской области и выяснила: чтобы маркетплейс вышел из сумрака, нужно, чтобы Etsy сам уведомил Роскомнадзор о том, что удалил все запрещённые материалы. Инструктор уже направила информацию об этом администрации маркетплейса.

Инструктор отмечает, что пока действует блокировка основного домена, продавцы работать нормально не могут. Казалось бы, в чем беда — пользоваться VPN умеют сегодня почти все. Но такой заход по внутренним правилам Etsy может быть расценен как «подозрительная деятельность», и это приведет к блокировке уже со стороны маркетплейса. «Когда Etsy видит заходы с разных адресов в короткий промежуток времени, то он может связать это с взломом магазина и ради безопасности и самого продавца, и покупателей приостановить работу магазина до выяснения обстоятельств, — рассказала Анна Устюгова «Фонтанке». — А выяснение, как показывает практика, может затянуться. Особенно если под такое приостановление попадёт сразу большое количество магазинов. Техподдержка просто не сможет быстро среагировать. Сейчас самый горячий сезон продаж, и очень обидно, если наши мастера не смогут получить максимум выгоды от этого не по своей вине».

Тем временем пользователи Etsy не ждут милостей от природы, а пытаются достучаться до Роскомнадзора самостоятельно — и вежливо объяснить, что он не прав.

«Чтобы Роскомнадзор понял свою ошибку и разблокировал для нас сайт Etsy, нужно нам всем обратиться в приемную Роскомнадзора. Давайте обратимся и восстановим доступ к сайту Etsy», — гласит объявление в группе ВК «Etsy для русских».

А пока мирный контингент Etsy вместо того, чтобы обсуждать штаны из полотенец или как заработать 200 долларов в день на одной ложке, гадает, чего не хватило в жизни загадочному человеку из Тамбова, что он взял и засудил целый маркетплейс.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ
автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ

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Комментарии (15)

Владислав М
Пострадавшим надо не умолять Роскомнадзор, падая ему в ноги, а массово подавать в суд на чиновников, допустивших массовое нарушение прав и свобод законопослушных граждан, лишение многих россиян дохода и средств к существованию.
И пусть чиновники несут ответственность!
Редиcка
Все эти блокировки - исключительно для самых ленивых и безграмотных.
Установить браузер TOR - не сложнее, чем установка обычного браузера.
Сделать свой личный бесплатный (или за копейки) VPN сервер на облаке AWS - тоже несложно, куча пошаговых инструкций в интернете.
izhak
Пожалуйста, перестаньте повторять технически безграмотное мычание чиновников про «блокировку одной страницы». Про использовании защищённого соединения с сервером (сегодня в подавляющем большинстве случаев это так) это невыполнимо, поэтому практически всегда после добавления адреса блокируется доступ к домену целиком, о чём прекрасно знают все причастные. Только вот ответственности за враньё и бессмыслицу никто не несёт: ни безвестный прокурорский работник, нарисовавший палку для какой-нибудь статистики борьбы с контрафактом, ни инстанции, которые два года мариновали решение, ни цензурное ведомство, периодически устраивающее взрывы говна, чтобы о нём не забывали. Мартышка и очки, попытка тысяча какая-то, оплачено из бюджета Российской Федерации.
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