«Клуб 24 сентября» против «Почты России». Почему сотни наших посылок загадочно зависли на границе с США

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Россияне, которые месяц назад отправили посылки в США, с горькой иронией называют себя «Клубом 24 сентября». В этот день что-то сломалось в системе международных отправлений «Почты России», и посылки, оказавшиеся на границе в эту дату, просто исчезли с радаров. Счет зависших в неопределенности пакетов из разных регионов России идет на сотни, убыток некоторых отправителей исчисляется тысячами долларов.

Тревогу забили читатели «Фонтанки», которые продают что-то через международные торговые площадки вроде eBay и Etsy. Как правило, это хендмейд, который отправляют покупателям мелкими пакетами через «Почту России». До США такие отправления долетают обычно дней за десять, и всю дорогу их можно отслеживать по трек-номеру. Но в сентябре сотни продавцов из разных регионов России столкнулись с необъяснимым. По территории страны их пакеты шли бодро, без задержек, до самой столицы. Но, «засветившись» в Москве на таможне, бесследно исчезали. Последний трекинг-привет — 24 сентября. И тишина. При этом все посылки, которые попали на границу после нехорошей даты, идут как положено и отслеживаются без проблем.



Обеспокоенные американские покупатели уже заваливают наших граждан вопросами. Граждане пытаются достучаться до «Почты России». И получают вот такие ответы: «Ваше отправление находится на стадии пересылки между странами. Эта стадия не регламентирована по срокам. Пока отправление находится в процессе международной пересылки, почтовые службы не имеют возможности отслеживать путь доставки и, соответственно, отражать информацию на сайте». И на прощание — спасибо, ожидайте, оцените консультацию.

У некоторых продавцов в аномальной зоне «24 сентября» потерялось разом несколько десятков посылок. Если покупатели их не получат, отправителю придется вернуть им не только деньги, вырученные за товары, но и стоимость почтовых расходов.

В такой ситуации оказалась Анастасия Байкова, чья посылка в США оказалась в «Клубе 24». «В последнее время отправление из России в США доходит в среднем за 10 — 15 дней, — говорит женщина. — У адресата мой пакет должен был быть примерно 1 октября. Еще один мелкий пакет я отправила в США еще в марте. Он до сих пор в статусе «отправлено из России». Писала уже три заявления на розыск. Почта не реагирует на мои обращения, у меня есть скриншот письма от «Почты России», что заявление принято. Хочу получить от «Почты России» возмещение. Я вернула деньги покупателю. И товара лишилась, и потратила деньги на доставку. Плюс пострадала моя репутация: был неприятный разговор с заказчиком».



Продавцы несут значительные издержки и начинают испытывать к «Почте России» некое классовое чувство.

«Я отправил покупателям в США 12 посылок: мелкие пакеты до 2 кг, обычные отправления. Если они не попадут к покупателям до 1 ноября, мне придется вернуть $ 2 800, — рассказал «Фонтанке» Александр Жаров. — Я написал в «Почту России» заявления на розыск посылок 5 октября. Но у них нет контрольных сроков доставки, как в развитых странах. Если ответят, то через 90 дней. При этом «Почта России» получает из бюджета наши с вами деньги. Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает госкомпании провести допэмиссию обыкновенных акций на 300 млрд рублей, хотя совет директоров оператора почтовой связи рекомендовал увеличить уставный капитал лишь на 200 млрд».

Россияне продают за рубеж буквально все подряд: игрушки, инструменты, одежду, парфюмерию, вещи, сделанные своими руками. Мелкий пакет — самая распространенная форма отправки не только из России, но и во всем мире. Продавцы стараются экономить на всем, чтобы почтовые тарифы не слишком увеличивали стоимость товара. Страхование посылки или заказное отправление с объявленной стоимостью сделают торговлю какими-нибудь шерстяными варежками из Тюмени нерентабельной. Российские продавцы завидуют китайским: тем власти компенсируют доставку мелких пакетов, стимулируя бизнес. «А мы только платим тут и там, — говорят собеседники «Фонтанки». — Помимо почтовых расходов есть ворох налогов и прочего. Почта в период 2020 — 2021 гг. поднимала тарифы три раза. Сейчас отправить мелкий пакет в США стоит от 500 до 1 500 рублей. Там несколько градаций: 500 рублей — это самая мелочь до 100 граммов». В среднем отправить одну посылку в США сегодня стоит 600 — 1 590 рублей. Более надежный EMS обойдется уже в 3 256 за тот же вес. А зависают они, по словам продавцов, точно так же, разве что компенсацию проще выбить. При этом нареканий на то, как доставляет «Почта России» внутри страны, нет. А вот на границе что-то с логистикой происходит, и посылки с товарами, за которые заграничные покупатели уже перевели деньги россиянам, могут застрять на месяцы.



«Многие люди живут на такой доход всей семьёй и полностью себя обеспечивают, не занимая рабочие места, уплачивая налоги, а такие подставы от почты — это удар по их благосостоянию, по бюджету, — говорит Евгений Дворников, у которого 24 сентября зависли четыре пакета, отправленных в США. — Я пытался пообщаться с представителем «Почты России» в соцсетях, но это, как всегда, оказалось бесполезно — на прямой вопрос о том, что случилось 24 сентября, ответили, что «пересылка идет в обычном режиме». Самое ужасное — это даже не сами проблемы, а полное безразличие к клиентам. Мы платим миллионы рублей почте, а в ответ даже не можем узнать, что происходит. Даже покупателям нечего ответить. Если бы «Почта России» хотя бы выпускала официальные заявления, признавала форс-мажор, можно было бы ссылаться на них в спорах с клиентами, не проигрывая такие споры по умолчанию».

У Дарьи Телегиной 24 сентября застряли две посылки, и женщина считает, что ей повезло, что не 10 — 15, как у многих ее коллег. «Но для меня даже это ощутимо. Я работаю полностью официально, плачу налоги государству как самозанятая, — говорит Дарья Телегина. — И при этом не имею никакой возможности добиться нормального предоставления услуг от «Почты России». На все вопросы одни отписки — что сроки международной пересылки не регламентированы. На самом деле мы все знаем, что у них попросту не выстроена логистика, поэтому доставка то 4 дня, то 3 месяца, и каждый раз это лотерея. Особенно было обидно в прошлом году, когда посылки ехали больше трех месяцев, а потом глава «Почты России» еще и благодарность получил от президента за хорошую работу в сложных условиях пандемии».



«Клуб 24» — далеко не частный случай удивительного «невезения» отдельной группы лиц. Почтовые аномалии случаются регулярно. «В 2020 году была похожая проблема, примерно в то же время, осенью, — рассказал «Фонтанке» Игорь Никулин, у которого в «Клубе 24» зависли 8 посылок в США. — Как оказалось «Почта России» отправила посылки морем, хотя ей отдельно доплачивают за авиаперевозку. В итоге всем продавцам из России пришлось возмещать деньги клиентам из других стран, хотя посылки позже и пришли — с опозданием на пару месяцев. А «Почта России» никаких убытков так и не возместила никому». Подобные ситуации возникают из-за проблем с транзитными контрагентами «Почты России». Так, в начале 2021 года аналогичная история случилась из-за того, что российские посылки полетели за рубеж через Эфиопию и «прилегли» там.

Когда в телеграм-каналах и группах в социальных сетях узнали, что «Фонтанка» заинтересовалась «Клубом 24», в личку корреспондента валом посыпались скриншоты с трекинг-номерами потерянных посылок не только из Петербурга, но и из других регионов, от Нижнего Новгорода до Уфы. Эти пакеты, добравшись до Москвы, зависали на границе в один и тот же день — 24 сентября. Эти обращения были включены в запрос, который «Фонтанка» направила в пресс-службу «Почты России».



Отправители, которые вышли на связь с редакцией, предполагают, что все их посылки могли попасть в какой-то «несчастливый» контейнер, который сначала погрузили на борт, потом рейс отменили, а контейнер отставили в сторонку и, вероятно, забыли про него.

«У меня 9 отправлений без движения с 24 сентября, — рассказала продавец с Etsy Елена Щекина. — До этой партии и после в среднем около 10 дней проходило с момента отправления посылок из Москвы до вручения. Я просила свою знакомую, работающую на сортировке, посмотреть служебный трекинг. Она сказала, что у некоторых из этих девяти есть статус «Погружено на борт» и затем снова «Отправлено». По ее словам, это означает, что рейс был отменён и контейнер сняли с самолёта. И, видно, куда-то его задвинули. Мы бы хотели просто получить честную информацию, признание проблемы и пути её решения. Мы несём ответственность перед покупателями и должны располагать этими сведениями».

При этом торговые площадки ничем не могут помочь продавцам, попавшим в сложную ситуацию из-за почтовых аномалий.



«Компания находится на постоянной связи с нашими партнёрами из «Почты России», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе торговой площадки eBay. — По нашим данным, все отправления продавцов eBay из задержавшейся партии уже пересекли границу РФ. Со своей стороны eBay всегда советует продавцам указывать сроки доставки с запасом по времени, а в случае задержки напрямую связываться с покупателем».

Как выяснила «Фонтанка», причины феномена 24 сентября, возможно, надо искать не в России, а в Марокко и Чехии.

В тот злополучный день из Москвы вылетели три авиарейса с отправлениями в США: прямой рейс «Аэрофлота», «Марокканские авиалинии» и еще один борт, следовавший через Прагу. Использовать сразу три канала пришлось из-за большого количества посылок — начинается высокий сезон перед новогодними праздниками. Расчетное время доставки для всех трех бортов — 3 — 4 дня. То есть посылки должны были появиться в США 29 сентября. В статусах «Почты России» значится, что все посылки улетели за рубеж, а не застряли на границе. Без проблем добрались только те пакеты, которым повезло попасть на прямой рейс. Посылки, которые улетели «Марокканскими авиалиниями», появились в США вчера, 12 октября. Возможно, весь объем отправлений прозябал в транзитном аэропорту либо был доставлен в США, как положено, в течение четырех дней, но залежался в Нью-Йорке и не был вовремя зарегистрирован. Выяснить это получится, когда «Почта России» ознакомится с манифестом отправок — официальным авиационным документом, в котором зафиксировано, где и когда находились посылки. Что же касается «Чешских авиалиний», российские посылки не попали вовремя на борт, потому что в общей массе оказалось что-то, не соответствующее правилам безопасности перевозок. Например, аэрозольные баллоны с горючими жидкостями.

«Мы сожалеем об этой ситуации и приносим извинения конечным получателям и интернет-магазинам, которые она затронула, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Почты России». — Речь идет об одной партии отправлений, которую 24 сентября мы передали для авиадоставки нашим партнерам — марокканским и чешским авиалиниям. В данный момент все отправления уже находятся на территории США и проходят таможенные процедуры. Финальная доставка до получателей либо уже произошла, либо произойдет в течение ближайших нескольких дней. Мы работаем с авиакомпаниями, чтобы выяснить причины задержки».

Продавцам, которые понесли финансовые или имиджевые потери из-за того, что их посылки угодили на «несчастливые» рейсы, в «Почте России» в качестве компенсации готовы предоставить скидки на последующие отправления. «Чтобы получить компенсацию, просим клиентов связаться с менеджерами, которые ведут их в «Почте России», для обсуждения конкретных условий», — уточнили в пресс-службе.

Что касается обычных граждан, которые отправляют свои мелкие пакеты без участия менеджеров, то им «Почта России» приносит извинения за задержку. «Сейчас все посылки из этой партии либо уже доставлены, либо проходят таможенные процедуры в США и будут доставлены в ближайшие дни», — подчеркивают в компании.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

