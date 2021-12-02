«Омикрон» откладывает возвращение «Аллегро»

«У нас сейчас нет точной даты [запуска]. Она была, но штамм «омикрон» изменил ситуацию», — приводит 2 декабря слова заместителя госсекретаря МИД Финляндии Нины Васкунлахти агентство Yle.



По словам представителя финского МИДа, переговоры о восстановлении железнодорожного сообщения продолжаются.



Оперштаб РФ разрешил «Аллегро» курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря.



В финской железнодорожной компании VR «Фонтанке» еще в сентябре рассказали о существовании предварительного плана возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, однако все упиралось в закрытую станцию Вайниккала. Власти Суоми настаивали, что открытие пункта пропуска станет нагрузкой на систему здравоохранения. Однако 14 октября МВД сообщило об открытии Вайниккалы с 18 октября.

