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«Омикрон» откладывает возвращение «Аллегро»

МИД Финляндии заявил о временном переносе запуска «Аллегро», который был назначен на декабрь.

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«У нас сейчас нет точной даты [запуска]. Она была, но штамм «омикрон» изменил ситуацию», — приводит 2 декабря слова заместителя госсекретаря МИД Финляндии Нины Васкунлахти агентство Yle.

По словам представителя финского МИДа, переговоры о восстановлении железнодорожного сообщения продолжаются.

Оперштаб РФ разрешил «Аллегро» курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря.

В финской железнодорожной компании VR «Фонтанке» еще в сентябре рассказали о существовании предварительного плана возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, однако все упиралось в закрытую станцию Вайниккала. Власти Суоми настаивали, что открытие пункта пропуска станет нагрузкой на систему здравоохранения. Однако 14 октября МВД сообщило об открытии Вайниккалы с 18 октября.

В четверг, 2 декабря, финские власти официально подтвердили появление нового штамма коронавируса «омикрон» в этой стране.

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Комментарии (11)

Kostyn
У меня обида на Аллегро! Что это за неравенство... Когда Аллегро ходил до пандемии по постоянному расписанию, жители нашей страны не могли купить билет на участке Санкт-Петербург - Выборг ( и обратно)! Хотя этот поезд делает там остановки! Это просто унижение народа, типо холопам нечего катать на барском поезде! Это просто свинство было! Вот вам пример тихой скрытной сегрегации! Россиянам нельзя в этот поезд!
266456205
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Омикрон (1963)

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Италия, Франция

длительность 1 ч 42 мин
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Lux Film
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