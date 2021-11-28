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Какие новые законы изменят жизнь россиян с 1 декабря

Сразу несколько новых законов вступят в силу с 1 декабря 2021 года. Об этом 28 ноября написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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С декабря, в частности, станет бесплатным доступ к социально значимым сайтам. Например, это коснется порталов госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и госуслуг.

Зарегистрировать акты гражданского состояния, в том числе рождение ребенка, можно будет в любых загсах.

Также появится возможность блокировки до суда ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды.

Кредиторам запретят проставлять «галочки» согласия с условиями договоров без собственноручной подписи заемщика.

Банки не смогут включать в кредитные документы положения, по которым заемщик должен иметь на счете неснижаемый остаток для погашения следующего платежа. Кроме того, в течение 14 дней заемщик сможет отказаться от дополнительных нефинансовых услуг, которые могли быть навязаны.

Начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов.

Иностранные граждане, взъезжающие в Россию более чем на 90 дней, должны будут пройти регистрацию отпечатков пальцев, а также процедуру фотографирования и медосвидетельствования, в том числе тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Вступит в силу административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке продукции. Мера касается в том числе лекарственных препаратов. А за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации предусмотрена уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.

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Комментарии (17)

либералЪ76
начнут драть по 100 рублей в час за парковку на 99 улицах, парковку, которая была бесплатной со дня основания города. Чиновникам мало денег на содержание раздутого аппарата, "нужно больше золота" ©!
260965961
По заражённости ВИЧ Россия на 2 месте в мире - после ЮАР, вместе с прилегающими к ЮАР с севера странами Центральной Африки. На днях попался материал в интернете.
ДуремарСПб.
Пока в Кремле Путин жизнь в России какие законы не принимай будет как в Северной Корее.
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