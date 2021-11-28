Какие новые законы изменят жизнь россиян с 1 декабря

Зарегистрировать акты гражданского состояния, в том числе рождение ребенка, можно будет в любых загсах.

С декабря, в частности, станет бесплатным доступ к социально значимым сайтам. Например, это коснется порталов госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и госуслуг.

Банки не смогут включать в кредитные документы положения, по которым заемщик должен иметь на счете неснижаемый остаток для погашения следующего платежа. Кроме того, в течение 14 дней заемщик сможет отказаться от дополнительных нефинансовых услуг, которые могли быть навязаны.



Начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов.



Иностранные граждане, взъезжающие в Россию более чем на 90 дней, должны будут пройти регистрацию отпечатков пальцев, а также процедуру фотографирования и медосвидетельствования, в том числе тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.



Вступит в силу административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке продукции. Мера касается в том числе лекарственных препаратов. А за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации предусмотрена уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.

