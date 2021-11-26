Таксисту, «под кайфом» отправившему коллегу в больницу в Петербурге, дали условный срок

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о серьезном ДТП с машинами такси, которое произошло весной 2021 года. Виновник сел за руль под наркотиками.
Авария случилась в 0:57 19 апреля на пересечении Приморского проспекта и улицы Академика Крылова. Как сообщает 26 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял такси Skoda Rapid. Он двигался по боковому проезду Приморского проспекта от улицы Академика Шиманского в сторону набережной Черной речки, в левом ряду, на скорости порядка 60 км/ч. Проигнорировав разметку и знаки «Уступи дорогу» и «Движение по полосам», разрешающие только поворот направо, мужчина поехал прямо, не пропустив Skoda Octavia, следовавший по Академика Крылова от Ушаковского моста в сторону улицы Савушкина.
В результате водитель «Октавии» получил тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что он тоже таксист.
Суд установил, что водитель «Рапида» раньше к уголовной ответственности не привлекался, не состоит на учетах, работает и имеет на иждивении малолетнего ребенка. Мужчина признал свою вину и принес извинения пострадавшему. В итоге его признали виновным по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2,5 года.