Таксисту, «под кайфом» отправившему коллегу в больницу в Петербурге, дали условный срок

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о серьезном ДТП с машинами такси, которое произошло весной 2021 года. Виновник сел за руль под наркотиками.

Авария случилась в 0:57 19 апреля на пересечении Приморского проспекта и улицы Академика Крылова. Как сообщает 26 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял такси Skoda Rapid. Он двигался по боковому проезду Приморского проспекта от улицы Академика Шиманского в сторону набережной Черной речки, в левом ряду, на скорости порядка 60 км/ч. Проигнорировав разметку и знаки «Уступи дорогу» и «Движение по полосам», разрешающие только поворот направо, мужчина поехал прямо, не пропустив Skoda Octavia, следовавший по Академика Крылова от Ушаковского моста в сторону улицы Савушкина.