Серьёзное ДТП произошло ночью 19 апреля в Приморском районе Петербурга.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», два автомобиля столкнулись около часа ночи под Ушаковским мостом на улице Академика Крылова, что на стыке Ушаковской набережной и Приморского проспекта. Есть версия, что водитель брендированной машины развернулся через сплошную линию. Водитель другой машины, белой, «разбил голову», отмечается в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» уточнили, что оба участника аварии — таксисты. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии. Его оппонент, по предварительным данным, виновен в ДТП.
Разбитые машины оставались на месте ДТП до утра.