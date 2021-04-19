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Таксисты засыпали обломками улицу Академика Крылова. Невиновный — в тяжёлом состоянии

Два такси столкнулись в Петербурге под Ушаковским мостом

Серьёзное ДТП произошло ночью 19 апреля в Приморском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», два автомобиля столкнулись около часа ночи под Ушаковским мостом на улице Академика Крылова, что на стыке Ушаковской набережной и Приморского проспекта. Есть версия, что водитель брендированной машины развернулся через сплошную линию. Водитель другой машины, белой, «разбил голову», отмечается в сообщении.

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В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» уточнили, что оба участника аварии — таксисты. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии. Его оппонент, по предварительным данным, виновен в ДТП.

Разбитые машины оставались на месте ДТП до утра.

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Комментарии (2)

Gary
ипланы, чо
Там левого поворота нет. Но многие поворачивают регулярно. Итог закономерен.
rootwing
Навезли "баранов" теперь стригите шерсть новостными сообщениями .
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