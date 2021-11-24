В Смольном рассказали, когда заработают ёлочные базары

Как сообщили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений Смольного 24 ноября, до старта ёлочных базаров осталось меньше месяца. Торговлю запустят 20 декабря, приобрести главный атрибут праздника можно будет традиционно до вечера 31 декабря.



В прошлом году ёлками торговали более чем по 70 адресам, больше всего базаров было в Красногвардейском, Московском и Калининском районах города. Список адресов этого года будет готов к середине декабря, пока заключено 54 договора.



Базары размещают на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю. Кроме того, продавать новогодние деревья официально можно на землях частной собственности и в рамках ярмарок.

