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В Смольном рассказали, когда заработают ёлочные базары

Ёлочные базары в Петербурге откроются 20 декабря

Купить ёлку официально в Петербурге можно будет за двенадцать дней до Нового года. Уже заключено более пятидесяти контрактов, полный перечень адресов станет известен в декабре.

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Как сообщили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений Смольного 24 ноября, до старта ёлочных базаров осталось меньше месяца. Торговлю запустят 20 декабря, приобрести главный атрибут праздника можно будет традиционно до вечера 31 декабря.

В прошлом году ёлками торговали более чем по 70 адресам, больше всего базаров было в Красногвардейском, Московском и Калининском районах города. Список адресов этого года будет готов к середине декабря, пока заключено 54 договора.

Базары размещают на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю. Кроме того, продавать новогодние деревья официально можно на землях частной собственности и в рамках ярмарок.

Город уже готовят к празднику. Посмотреть, как преобразятся центральные улицы, можно здесь. Горожанам обещают свежие украшения, новые маршруты и разнообразный досуг — но на коронавирусных условиях.

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