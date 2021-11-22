FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Кадыров заявил, что противниками запрета на упоминание национальности преступников руководит «общий кукловод»

18
Печать

Рамзан Кадыров выступил в поддержку законопроекта о запрете на указание национальности преступников в СМИ. В своем телеграм-канале 22 ноября глава Чечни заявил, что за всеми противниками документа стоят «общие кураторы».

Он подчеркнул, что если уж называть национальность преступников, то всех, а не только с Кавказа.

«Ваша показная «свобода слова» распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы. Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то. Если виновен, НУЖНО НАКАЗАТЬ ПО ЗАКОНУ! Однако, если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть КАЖДОГО ПРЕСТУПНИКА. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова», — пишет Кадыров (орфография и пунктуация оригинала).

По словам главы Чечни, таким образом удастся установить, «кто больше всех преступает закон».

«Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров», — подытожил Кадыров.

Он так и не уточнил, кого имеет в виду под «кукловодом». Напомним, сегодня в Госдуму внесли законопроект, запрещающий СМИ указывать национальность преступников. Его подготовили депутаты ЗакСа Чечни. В Кремле заявили, что пока этот документ оценивать рано.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

AKM
На воре шапка горит! (Русская пословица)
CH013
На последних выборах Кадыров набрал 99,7%, так что в кукловодстве у него большой опыт.
ROMUALD
Странно, что законодательная инициатива исходила из Чечни. Хотели спрятать кого-то? По мне, так выдали себя. Если брать разбор, то в процентном соотношени: на 80 миллионов русских - такой процент, и так далее.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний