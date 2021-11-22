Кадыров заявил, что противниками запрета на упоминание национальности преступников руководит «общий кукловод»

Рамзан Кадыров выступил в поддержку законопроекта о запрете на указание национальности преступников в СМИ. В своем телеграм-канале 22 ноября глава Чечни заявил, что за всеми противниками документа стоят «общие кураторы».
Он подчеркнул, что если уж называть национальность преступников, то всех, а не только с Кавказа.
«Ваша показная «свобода слова» распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы. Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то. Если виновен, НУЖНО НАКАЗАТЬ ПО ЗАКОНУ! Однако, если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть КАЖДОГО ПРЕСТУПНИКА. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова», — пишет Кадыров (орфография и пунктуация оригинала).
По словам главы Чечни, таким образом удастся установить, «кто больше всех преступает закон».
«Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров», — подытожил Кадыров.
Он так и не уточнил, кого имеет в виду под «кукловодом». Напомним, сегодня в Госдуму внесли законопроект, запрещающий СМИ указывать национальность преступников. Его подготовили депутаты ЗакСа Чечни. В Кремле заявили, что пока этот документ оценивать рано.