Кадыров заявил, что противниками запрета на упоминание национальности преступников руководит «общий кукловод»

Рамзан Кадыров выступил в поддержку законопроекта о запрете на указание национальности преступников в СМИ. В своем телеграм-канале 22 ноября глава Чечни заявил, что за всеми противниками документа стоят «общие кураторы».



Он подчеркнул, что если уж называть национальность преступников, то всех, а не только с Кавказа.



«Ваша показная «свобода слова» распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы. Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то. Если виновен, НУЖНО НАКАЗАТЬ ПО ЗАКОНУ! Однако, если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть КАЖДОГО ПРЕСТУПНИКА. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова», — пишет Кадыров (орфография и пунктуация оригинала).

