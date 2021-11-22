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В Госдуму внесён законопроект, запрещающий СМИ указывать национальность преступников

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В Государственную думу РФ внесён законопроект, который запрещает средствам массовой информации распространять сведения о национальности и вероисповедании преступника. Документ опубликован 22 ноября в электронной базе данных ГД.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, отмечается, что «подобная информация, как правило, порождает напряжённость в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов».

Ранее «Фонтанка» писала, что авторами законопроекта о запрете указывать национальность преступника в СМИ являются члены Заксобрания Чеченской Республики.

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Комментарии (27)

Иван 2пырьев
Национальность и так давно уже не указывают, так как в паспорте ее нет. Указывают уроженец откель
JohnPalych
Русская пословица: "На воре и шапка горит".
JohnPalych
Да вообще не надо про преступления писать! Гуляй, отдыхай, бедокурь! А потом на малую родину..
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