В Госдуму внесён законопроект, запрещающий СМИ указывать национальность преступников

В Государственную думу РФ внесён законопроект, который запрещает средствам массовой информации распространять сведения о национальности и вероисповедании преступника. Документ опубликован 22 ноября в электронной базе данных ГД.
В пояснительной записке к законопроекту, в частности, отмечается, что «подобная информация, как правило, порождает напряжённость в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов».
Ранее «Фонтанка» писала, что авторами законопроекта о запрете указывать национальность преступника в СМИ являются члены Заксобрания Чеченской Республики.