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Чеченские депутаты предлагают запретить всем российским СМИ упоминать национальность преступников

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Глава чеченского парламента Магомед Даудов выступил с инициативой внесения в Госдуму поправок в закон о СМИ. Он предлагает запретить журналистам и блогерам упоминать национальность и вероисповедание преступников.

Как сообщает 11 ноября «Грозный ТВ», законопроект предусматривает штрафы и другие санкции за упоминание национальной и религиозной принадлежности человека, которого подозревают в совершении преступления.

«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности. В многонациональной и многоконфессиональной России каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — сказано на сайте телеканала.

Авторы законопроекта также ссылаются на статью Конституции, в которой говорится о неумолимости достоинства личности.

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Комментарии (5)

vic_5e4cd1938d1a8
Можно указыватб национадьность каждого правонарушителя.

Вот сделать совсем безликим правонарушителя, а тем более преступника, это неправильно. Просто, преступник ...

Если и не указывать национальность, то указывать регион откуда прибыл и обязательно фио.
261847251
Через кого-то другого не догадались предложить?
Wert
Фамилий достаточно.
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