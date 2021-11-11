Чеченские депутаты предлагают запретить всем российским СМИ упоминать национальность преступников

Глава чеченского парламента Магомед Даудов выступил с инициативой внесения в Госдуму поправок в закон о СМИ. Он предлагает запретить журналистам и блогерам упоминать национальность и вероисповедание преступников.

Как сообщает 11 ноября «Грозный ТВ», законопроект предусматривает штрафы и другие санкции за упоминание национальной и религиозной принадлежности человека, которого подозревают в совершении преступления.

«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности. В многонациональной и многоконфессиональной России каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — сказано на сайте телеканала.