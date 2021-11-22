«Выпили двое, закусил один». «Фонтанка» вспоминает людоедов Петербурга последних 25 лет

По версии следствия, Егор Комаров в сентябре 2020 года убил прохожего в парке Сосновка и, по его утверждению, отрезал и сварил кусок плоти . Ему показалось невкусно, хотя попробовать человеческое мясо Комаров, по его же признанию, хотел давно. Задержали подозреваемого случайно, после ДТП на трассе «Сортавала». Из багажника машины, в которой ехал Комаров, вывалился труп мужчины. Претендентом на съедение он, вероятно, не был. После задержания Комаров вспомнил сентябрьскую охоту в Сосновке и признался в каннибализме.

Осенью 2018 года под Петербургом был частично съеден житель деревни Новинка. Убийцами считались 22-летний Аркадий Зверев и его двенадцатилетняя спутница. Зверев умер в феврале 2019 года в больнице после продолжительной болезни. Школьница не подлежит привлечению к уголовной ответственности.



В июле 2011 года жительница Петербурга приехала в поселок Ульяновка на фестиваль фотографов, посвященный дню Ивана Купалы. Ночью она утопила подругу и частично употребила ее плоть в пищу. В 2013 году подозреваемую признали невменяемой, поставили ей диагноз «параноидальная шизофрения» и отправили на принудительное лечение.



В январе 2009 года готы Максим Главатских и Юрий Можнов утопили 16-летнюю подругу в ванне, расчленили и частично съели. Их приговорили к 19 и 18 годам строгого режима. Главатских покончил с собой в 2017 году. Можнов продолжает бороться за досрочное освобождение. Непосредственно за каннибализм в России не судят. Можнову и Главатских предъявляли обвинение в групповом убийстве.

В середине 1990-х годов в Петербурге орудовал каннибал Ильшат Кузиков. Он знакомился на улицах с мужчинами, приглашал в гости, убивал и готовил блюда. В квартире Кузикова нашли банку с холодцом. Милиция доказала три убийства. Маньяка после задержания поместили в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением. В 1995 году Александр Невзоров снял фильм «Повар» с участием Кузикова. Фраза: «Выпили двое, закусил один», — оттуда. Ленту показали на первом федеральном канале. Она по-прежнему считается образцом документального хоррора в России.

