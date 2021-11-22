Признавшийся в людоедстве Комаров показал, как убивал в парке Сосновка

Как стало известно 47news, утром 22 ноября в парке Сосновка 23-летний подозреваемый в убийстве Егор Комаров рассказал и показал в присутствии следователей СК Ленобласти, как он убивал 38-летнего биржевого брокера. Тело было найдено 27 сентября 2020 года в дренажной трубе парка Сосновка.
В том числе Комаров рассказал, как готовился к преступлению. Говорит, 26 сентября был на даче у родителей на 54-м километре Приозерского шоссе. Там нашёл старый складной нож и решил «исполнить мечту». Затем поехал в Петербург, где жил в родительской квартире на Богатырском проспекте. Мобильный оставил, взял сменную одежду, положил её в рюкзак и пошёл в Сосновку. К тому времени уже наступал вечер.
Жертву выбирал минут пятнадцать. Заметил высокого худого мужчину с кудрявыми волосами и бородой. Решил напасть. Как он «вдумчиво» объяснил, в том числе из-за того, что мужчина был легко одет, а значит, нож не встретит препятствий. «Проникнет в плоть», — выразился он.
Когда Комаров стал нагонять мужчину, тот обернулся и немедленно получил удар ножом в горло, но стал сопротивляться. Агрессор нанёс ещё около десяти ударов в грудь, нож стал разваливаться, и, по словам Комарова, он стал грызть горло зубами. После того как прохожий перестал дышать, нападавший отрезал ему язык. Тело перетащил в дренажную трубу и переоделся в чистую одежду из рюкзака. Положил туда окровавленную одежду и нож и пошёл пешком домой.
Родителей дома не было. Именно так буднично задержанный аргументировал то, что решил именно в этот же вечер приготовить часть человеческого тела.
На следующий день Комаров стал смотреть новости — найдено ли тело. Удивился, что уже нашли. Мол, думал, будут значительно дольше. А после этого та самая его ремарка-рассуждение: «...мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь».
В ближайшее время состоится заседание суда, на котором СК Ленобласти будет ходатайствовать об аресте Комарова и его приятеля, с которым он убивал того мужчину, что «из багажника». Им уже предъявили обвинение, после чего дело будет передано в СК Петербурга по месту совершения преступления в Сосновке.
Виктор Смирнов, 47news.ru
Около четырёх утра 20 ноября на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» у развязки с деревней Керро «Митсубиши Галант» врезался в отбойник. От удара из багажника вылетело тело мужчины с головой, держащейся на одних позвонках. Из машины выскочили трое и убежали в лес. Когда их задержали в Петербурге, они признались, что везли тело из гаражного кооператива на Лабораторном проспекте, 14. Они же рассказали, что стало мотивом. Это была спонтанная месть. Подробно об этой дикой истории 47news рассказывал в материале «Я отрезал ему язык, сварил, он — невкусный». По делу об аварии на «Сортавале» с трупом задержан людоед Комаров».