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Признавшийся в людоедстве Комаров показал, как убивал в парке Сосновка

Задержанный после ДТП с вылетевшим из багажника телом показал, как год назад выбирал жертву на «попробовать». Подкрался в парке, изуверски убил и пошёл есть — родителей-то дома не было.

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пропавший в Сосновке мужчина выходит из ТРК «Родео Драйв»
пропавший в Сосновке мужчина выходит из ТРК «Родео Драйв»Фото: «Фонтанка.ру»
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Как стало известно 47news, утром 22 ноября в парке Сосновка 23-летний подозреваемый в убийстве Егор Комаров рассказал и показал в присутствии следователей СК Ленобласти, как он убивал 38-летнего биржевого брокера. Тело было найдено 27 сентября 2020 года в дренажной трубе парка Сосновка.

В том числе Комаров рассказал, как готовился к преступлению. Говорит, 26 сентября был на даче у родителей на 54-м километре Приозерского шоссе. Там нашёл старый складной нож и решил «исполнить мечту». Затем поехал в Петербург, где жил в родительской квартире на Богатырском проспекте. Мобильный оставил, взял сменную одежду, положил её в рюкзак и пошёл в Сосновку. К тому времени уже наступал вечер.

Жертву выбирал минут пятнадцать. Заметил высокого худого мужчину с кудрявыми волосами и бородой. Решил напасть. Как он «вдумчиво» объяснил, в том числе из-за того, что мужчина был легко одет, а значит, нож не встретит препятствий. «Проникнет в плоть», — выразился он.

После исчезновения мужчины его искали по камерам во всех окрестных магазинах. На этом кадре он в ТРК «Родео Драйв».
После исчезновения мужчины его искали по камерам во всех окрестных магазинах. На этом кадре он в ТРК «Родео Драйв».Фото: «Фонтанка.ру»
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Когда Комаров стал нагонять мужчину, тот обернулся и немедленно получил удар ножом в горло, но стал сопротивляться. Агрессор нанёс ещё около десяти ударов в грудь, нож стал разваливаться, и, по словам Комарова, он стал грызть горло зубами. После того как прохожий перестал дышать, нападавший отрезал ему язык. Тело перетащил в дренажную трубу и переоделся в чистую одежду из рюкзака. Положил туда окровавленную одежду и нож и пошёл пешком домой.

Родителей дома не было. Именно так буднично задержанный аргументировал то, что решил именно в этот же вечер приготовить часть человеческого тела.

На следующий день Комаров стал смотреть новости — найдено ли тело. Удивился, что уже нашли. Мол, думал, будут значительно дольше. А после этого та самая его ремарка-рассуждение: «...мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь».

В ближайшее время состоится заседание суда, на котором СК Ленобласти будет ходатайствовать об аресте Комарова и его приятеля, с которым он убивал того мужчину, что «из багажника». Им уже предъявили обвинение, после чего дело будет передано в СК Петербурга по месту совершения преступления в Сосновке.

Виктор Смирнов, 47news.ru

Около четырёх утра 20 ноября на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» у развязки с деревней Керро «Митсубиши Галант» врезался в отбойник. От удара из багажника вылетело тело мужчины с головой, держащейся на одних позвонках. Из машины выскочили трое и убежали в лес. Когда их задержали в Петербурге, они признались, что везли тело из гаражного кооператива на Лабораторном проспекте, 14. Они же рассказали, что стало мотивом. Это была спонтанная месть. Подробно об этой дикой истории 47news рассказывал в материале «Я отрезал ему язык, сварил, он — невкусный». По делу об аварии на «Сортавале» с трупом задержан людоед Комаров».

пропавший в Сосновке мужчина выходит из ТРК «Родео Драйв»
пропавший в Сосновке мужчина выходит из ТРК «Родео Драйв»Фото: «Фонтанка.ру»
После исчезновения мужчины его искали по камерам во всех окрестных магазинах. На этом кадре он в ТРК «Родео Драйв».
После исчезновения мужчины его искали по камерам во всех окрестных магазинах. На этом кадре он в ТРК «Родео Драйв».Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

261876511
Напишу ещё раз - очень странно то, что в оригинальной новости про убийство в Сосновке не было никакого сообщений об отрезанном языке. Или следствие скрывало, чтобы не делать очевидный висяк более резонансным, либо же "людоед" выдумывает, чтобы сойти за психа.
Maik5
От сосновки до Богатырского долго идти пешком.
Бабаха
Похоже, идея с застройкой Сосновки снова набирает силу. Лет 10 назад там тоже постоянно какой-то маньяк бегал. Опасное место, говорили они нам, надо его тогось, под ТК всякие да дома огроменные.
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