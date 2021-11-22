Признавшийся в людоедстве Комаров показал, как убивал в парке Сосновка

пропавший в Сосновке мужчина выходит из ТРК «Родео Драйв» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как стало известно 47news, утром 22 ноября в парке Сосновка 23-летний подозреваемый в убийстве Егор Комаров рассказал и показал в присутствии следователей СК Ленобласти, как он убивал 38-летнего биржевого брокера. Тело было найдено 27 сентября 2020 года в дренажной трубе парка Сосновка.

В том числе Комаров рассказал, как готовился к преступлению. Говорит, 26 сентября был на даче у родителей на 54-м километре Приозерского шоссе. Там нашёл старый складной нож и решил «исполнить мечту». Затем поехал в Петербург, где жил в родительской квартире на Богатырском проспекте. Мобильный оставил, взял сменную одежду, положил её в рюкзак и пошёл в Сосновку. К тому времени уже наступал вечер.



Жертву выбирал минут пятнадцать. Заметил высокого худого мужчину с кудрявыми волосами и бородой. Решил напасть. Как он «вдумчиво» объяснил, в том числе из-за того, что мужчина был легко одет, а значит, нож не встретит препятствий. «Проникнет в плоть», — выразился он.

После исчезновения мужчины его искали по камерам во всех окрестных магазинах. На этом кадре он в ТРК «Родео Драйв». Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Когда Комаров стал нагонять мужчину, тот обернулся и немедленно получил удар ножом в горло, но стал сопротивляться. Агрессор нанёс ещё около десяти ударов в грудь, нож стал разваливаться, и, по словам Комарова, он стал грызть горло зубами. После того как прохожий перестал дышать, нападавший отрезал ему язык. Тело перетащил в дренажную трубу и переоделся в чистую одежду из рюкзака. Положил туда окровавленную одежду и нож и пошёл пешком домой. Родителей дома не было. Именно так буднично задержанный аргументировал то, что решил именно в этот же вечер приготовить часть человеческого тела. На следующий день Комаров стал смотреть новости — найдено ли тело. Удивился, что уже нашли. Мол, думал, будут значительно дольше. А после этого та самая его ремарка-рассуждение: «...мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь».

