«Фонтанка» узнала, что за час до убийства делал мужчина, тело которого нашли в дренажной трубе в парке Сосновка
Полиция Выборгского района продолжает расследовать обстоятельства гибели 38-летнего бывшего биржевого брокера, тело которого нашли в трубе парка Сосновка в 9 утра 27 сентября.
Как стало известно «Фонтанке», в рюкзаке, который вместе с телом вынули из трубы, были найдены продукты, а также чек к ним. Они, по предварительной информации, привели полицию в супермаркет, расположенный в ТРК «Родео Драйв». На кадрах видеозаписи видно, что мужчина, одетый в синие джинсы и футболку и с оранжевым рюкзаком, провел в ТРК около часа с 21:00, а после этого ушел в сторону парка. Мужчина шел один, никто его не преследовал.
Ранее Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела жителя Калининского района в Сосновке. На теле погибшего нашли несколько ножевых ранений в районе живота, шеи и рук.
Служебная собака довела сотрудников полиции до зоны отдыха парка со столами и скамейками в районе аллеи Раевского.