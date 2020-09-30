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30.09.2020 11:33
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«Фонтанка» узнала, что за час до убийства делал мужчина, тело которого нашли в дренажной трубе в парке Сосновка

Полиция Выборгского района продолжает расследовать обстоятельства гибели 38-летнего бывшего биржевого брокера, тело которого нашли в трубе парка Сосновка в 9 утра 27 сентября.

Как стало известно «Фонтанке», в рюкзаке, который вместе с телом вынули из трубы, были найдены продукты, а также чек к ним. Они, по предварительной информации, привели полицию в супермаркет, расположенный в ТРК «Родео Драйв». На кадрах видеозаписи видно, что мужчина, одетый в синие джинсы и футболку и с оранжевым рюкзаком, провел в ТРК около часа с 21:00, а после этого ушел в сторону парка. Мужчина шел один, никто его не преследовал.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Ранее Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела жителя Калининского района в Сосновке. На теле погибшего нашли несколько ножевых ранений в районе живота, шеи и рук.

Служебная собака довела сотрудников полиции до зоны отдыха парка со столами и скамейками в районе аллеи Раевского.

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Комментарии (1)

gencon
Да это все фигня, что Россия обгоняет даже США по убийствам, где пушку в инете можно купить. Главное, чтобы майдана не было
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