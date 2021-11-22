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Зима ещё не началась, а в лесах Ленобласти уже растёт ледяная борода

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Фото: Валентина / «Грибы и грибники СПб»
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Необычные ледяные структуры заметила жительница Петербурга Валентина 21 ноября во время прогулки по лесу в Выборгском районе области.

На одной из её фотографий, опубликованных в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте», запечатлён мохнатый лёд. Его называют «ледяная борода» или «ледяные волосы».

Такой лёд, как уже писала «Фонтанка», образуется по ночам, когда температура воздуха колеблется около нуля градусов, а влажность воздуха очень высока. К его происхождению причастны грибы Exidiopsis effusa. Они позволяют снежным волоскам сохранять форму и не дают растаять.

Фото: Валентина / «Грибы и грибники СПб»

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Комментарии (1)

4u6uc
под волховом даже на проволоке по 1см снега за ночь налипло, тупо всю ночь был мокрый снег... жалею что фоток не делал... всё было облеплено полностью снегом от домов до веток деревьев, машину чистить и то запарился)))) сантиметров 5 точно было....
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