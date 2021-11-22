Зима ещё не началась, а в лесах Ленобласти уже растёт ледяная борода

Необычные ледяные структуры заметила жительница Петербурга Валентина 21 ноября во время прогулки по лесу в Выборгском районе области.
На одной из её фотографий, опубликованных в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте», запечатлён мохнатый лёд. Его называют «ледяная борода» или «ледяные волосы».
Такой лёд, как уже писала «Фонтанка», образуется по ночам, когда температура воздуха колеблется около нуля градусов, а влажность воздуха очень высока. К его происхождению причастны грибы Exidiopsis effusa. Они позволяют снежным волоскам сохранять форму и не дают растаять.