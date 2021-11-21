Мужчина, задержанный в Петербурге после ДТП с выпавшим трупом, признался в людоедстве

Как пишет 21 ноября 47news, уголовный розыск Петербурга получил чудовищные показания 23-летнего подозреваемого. Они признался в людоедстве.



Речь идёт об убийстве в парке Сосновка на севере Петербурга. 27 сентября 2020 года там в дренажной трубе нашли тело 38-летнего биржевого брокера со множественными ножевыми ранениями на шее, руках и животе.



По данным издания, 23-летний мужчина дал следующие показания. По его словам, он давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус. В сентябре 2020 года он вышел на охоту в Сосновку, подкараулил и зарезал прохожего. Отрезал часть тела. Пришёл домой, сварил и съел. Труп спрятал в трубе.

