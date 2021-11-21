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Мужчина, задержанный в Петербурге после ДТП с выпавшим трупом, признался в людоедстве

Один из задержанных после ДТП на «Сортавале», где из машины выпал труп, подозревается в причастности к ещё одному преступлению.

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Как пишет 21 ноября 47news, уголовный розыск Петербурга получил чудовищные показания 23-летнего подозреваемого. Они признался в людоедстве.

Речь идёт об убийстве в парке Сосновка на севере Петербурга. 27 сентября 2020 года там в дренажной трубе нашли тело 38-летнего биржевого брокера со множественными ножевыми ранениями на шее, руках и животе.

По данным издания, 23-летний мужчина дал следующие показания. По его словам, он давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус. В сентябре 2020 года он вышел на охоту в Сосновку, подкараулил и зарезал прохожего. Отрезал часть тела. Пришёл домой, сварил и съел. Труп спрятал в трубе.

Подозреваемый зарегистрирован в однокомнатной квартире в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Жил он на чердаке дома на Большой Зелениной улице в Петроградском районе, где его задержали вместе с приятелем после убийства 50-летнего петербуржца, раскрытого благодаря ДТП.

Рано утром 20 ноября на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала», у поворота на Керро, водитель «Митсубиши Галанта» не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара из багажника вылетел труп с перерезанным горлом: голова держалась на позвоночнике. Трое мужчин скрылись, но вскоре были задержаны. Они рассказали, как совершили убийство и зачем. Причина — месть.

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Комментарии (28)

266138465
Вчера вся страна снова читала про расчлененку. Сегодня - каннибализм. Это точно новости из культурной столицы России?
266695434
"Они признался в людоедстве."

Таджики чтоль текст набирали? -)
Гражданкa
похоже, город полон зверья
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