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Утренняя авария на «Сортавале» оставила на трассе тело, которое везли закапывать

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Стало известно причину длительной пробки после аварии на трассе под Петербургом ранним утром 20 ноября. После столкновения с отбойником из багажника выпал труп.

Как пишет 47news, у полиции есть показания нескольких очевидцев, которые рассказали как после удара об отбойник в левой полосе из «Митсубиси» убежали в лес несколько человек — то ли двое, то ли трое. На дороге остался труп с перерезанной шеей. От удара его выбросило из багажника и голова практически отвалилась.

Известно, что убитый это 50-летний житель Петербурга родом из Еревана. Следов его предпринимательской деятельности изданию найти не удалось. Автомобиль принадлежит его знакомому, тоже из Армении, но он вряд ли имеет отношение к убийству.

В машине нашли две лопаты и какие-то тряпки. Ясно, что убили мужчину не в автомобиле и, скорей всего, везли в лес закапывать.

«Митсубиси» врезалась в отбойник в половину пятого утра, но еще в 10 часов машины экстренных служб стояли на трассе, создавая пробку.

© Фонтанка.Ру

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