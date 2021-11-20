Утренняя авария на «Сортавале» оставила на трассе тело, которое везли закапывать

Стало известно причину длительной пробки после аварии на трассе под Петербургом ранним утром 20 ноября. После столкновения с отбойником из багажника выпал труп.

Как пишет 47news, у полиции есть показания нескольких очевидцев, которые рассказали как после удара об отбойник в левой полосе из «Митсубиси» убежали в лес несколько человек — то ли двое, то ли трое. На дороге остался труп с перерезанной шеей. От удара его выбросило из багажника и голова практически отвалилась.

Известно, что убитый это 50-летний житель Петербурга родом из Еревана. Следов его предпринимательской деятельности изданию найти не удалось. Автомобиль принадлежит его знакомому, тоже из Армении, но он вряд ли имеет отношение к убийству.