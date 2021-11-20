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Под Петербургом пробка из-за смертельного ДТП

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Водитель «Митсубиши» погиб в аварии на 25-м километре трассы «Сортавала», выезжая из Петербурга. Дорожные и экстренные службы окружили автомобиль и создали пробку.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Как сообщает 47news, ДТП произошло еще в половине пятого утра 20 ноября. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Он погиб на месте.

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Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, на месте собрались не только медики, пожарные и полиция, но и несколько легковых автомобилей и даже грузовик коммунальных служб. Спустя пять часов после смерти водителя на месте все еще пробка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Zorro_Z
Спустя 9,5 часов тоже все ещё пробка на 5 км((
mavar
Что в такое время на трассе делать?
Seawolf
99% летняя резина и утренний гололёд.
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