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Человек из Луганска рассказал, за что убили петербуржца, тело которого выпало из машины на «Сортавале»

Убийство, раскрытое после ДТП под Петербургом, совершили в гараже из мести

Мотивом убийства петербуржца, раскрытого после ДТП на трассе «Сортавала», стала месть. Один из подозреваемых затаил обиду после драки и позвал второго. Третий предоставил машину. Но справиться с управлением водитель не смог.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Подробности преступления сообщает 21 ноября 47news, двоих подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника «Митсубиши» на «Сортавале», задержали вечером 20 ноября в доме на Большой Зелениной улице на Петроградской стороне. Оба безработные. Младший, 23-летний, жил на чердаке этого дома, старший — 26-летний уроженец Луганской области — составлял ему компанию.

По версии следствия, 50-летний житель Петербурга Аркади Казинян, родившийся в Ереване, несколько дней назад избил 26-летнего парня из Луганской области. В субботу около 2:30 обиженный, взяв с собой друга, напал на Казиняна в гараже на Лабораторной улице. Предварительно они выпили. Предположительно, оба наносили удары ножом — их на теле погибшего много. Помочь в транспортировке трупа попросили знакомого — хозяина «Митсубиши Галант». Из гаража забрали строительные мешки и лопату, а сам гараж подожгли, чтобы замести следы. И отправились в сторону Приозерска, где хотели избавиться от тела.

Но доехать не получилось. Около 4 часов утра на 24 километре трассы А-121 «Сортавала», у развязки с деревней Керро, водитель «Галанта» не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара труп вылетел из багажника. А трое мужчин успели скрыться. На их поиски ушло несколько часов.

Следственный комитет Ленинградской области расследует уголовное дело, возбуждённое по статье «убийство».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (20)

264526581
Скоро мы услышим про «Луганских» и «Донецких»….
dragvs
России ещё долго Лугандон будет аукаться…
Dimus
С этими залетными дебилами всё ясно. Не раскрыт вопрос, зачем это нужно было фигуранту, который со своим авто вписался в это. Не он ли заказал соседа по гаражу лугаским отморозкам?
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