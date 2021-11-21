Человек из Луганска рассказал, за что убили петербуржца, тело которого выпало из машины на «Сортавале»

Подробности преступления сообщает 21 ноября 47news, двоих подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника «Митсубиши» на «Сортавале», задержали вечером 20 ноября в доме на Большой Зелениной улице на Петроградской стороне. Оба безработные. Младший, 23-летний, жил на чердаке этого дома, старший — 26-летний уроженец Луганской области — составлял ему компанию.
По версии следствия, 50-летний житель Петербурга Аркади Казинян, родившийся в Ереване, несколько дней назад избил 26-летнего парня из Луганской области. В субботу около 2:30 обиженный, взяв с собой друга, напал на Казиняна в гараже на Лабораторной улице. Предварительно они выпили. Предположительно, оба наносили удары ножом — их на теле погибшего много. Помочь в транспортировке трупа попросили знакомого — хозяина «Митсубиши Галант». Из гаража забрали строительные мешки и лопату, а сам гараж подожгли, чтобы замести следы. И отправились в сторону Приозерска, где хотели избавиться от тела.
Но доехать не получилось. Около 4 часов утра на 24 километре трассы А-121 «Сортавала», у развязки с деревней Керро, водитель «Галанта» не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара труп вылетел из багажника. А трое мужчин успели скрыться. На их поиски ушло несколько часов.
Следственный комитет Ленинградской области расследует уголовное дело, возбуждённое по статье «убийство».