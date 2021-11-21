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Задержаны сбежавшие после ДТП на «Сортавале». Они признались, откуда везли тело, выпавшее из багажника

После ДТП на «Сортавале» задержаны подозреваемые в убийстве петербуржца

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в убийстве 50-летнего мужчины, тело которого выпало из машины после ДТП на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

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Как сообщает 47news, утром 21 ноября оперативники Управления уголовного розыска поймали водителя и двух пассажиров «Митсубиши Галант», попавшей в ДТП. Они уже дали объяснения.

По данным издания, убийство было совершено в гаражном кооперативе «Лагуна» на Лабораторном проспекте, 14 (Калининский район Петербурга). Причина выясняется.

Убитый, по данным издания, 50-летний петербуржец Аркади Казинян. Он родом из Еревана. В Петербурге с семьёй жил на проспекте Просвещения.

Автомобиль «Митсубиши Галант» врезался в отбойник на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти ночью 20 ноября. Из салона выскочили трое мужчин и убежали в лес. В салоне остались следы их крови. А из багажника на дорогу выпал труп. Там же нашли лопаты. Предположительно, тело везли в лес, чтобы закопать.

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Комментарии (16)

VKuser216904877
трое везли хоронить одного
Михаил Петров-Водкин
Питерский Карабах
Karl_Ivanovich
Ай-ай-ай, какие необычные "петербуржцы" с лопатами ездят в багажниках.
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