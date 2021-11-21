Задержаны сбежавшие после ДТП на «Сортавале». Они признались, откуда везли тело, выпавшее из багажника

Как сообщает 47news, утром 21 ноября оперативники Управления уголовного розыска поймали водителя и двух пассажиров «Митсубиши Галант», попавшей в ДТП. Они уже дали объяснения.



По данным издания, убийство было совершено в гаражном кооперативе «Лагуна» на Лабораторном проспекте, 14 (Калининский район Петербурга). Причина выясняется.



Убитый, по данным издания, 50-летний петербуржец Аркади Казинян. Он родом из Еревана. В Петербурге с семьёй жил на проспекте Просвещения.



Автомобиль «Митсубиши Галант» врезался в отбойник на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти ночью 20 ноября. Из салона выскочили трое мужчин и убежали в лес. В салоне остались следы их крови. А из багажника на дорогу выпал труп. Там же нашли лопаты. Предположительно, тело везли в лес, чтобы закопать.

