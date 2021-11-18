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К проверке жесткого задержания юной петербурженки подключился СК

Историей с жестким задержанием школьницы, перешедшей дорогу в неположенном месте, заинтересовался и Следственный комитет по Петербургу. Как сообщает 18 ноября пресс-служба ведомства, уже идет проверка.

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Ранее проверки организовали полиция и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Причиной беспокойства стало видео из соцсетей, на котором подростка насильно заталкивают в машину люди в полицейской форме.

Мать 14-летней девочки утверждает, что накануне школьница с одноклассницей переходили не проспект, а прилегающий к дому «карман», где нет светофора. Якобы их остановили двое полицейских и потребовали проехать с ними в машине без отличительных знаков. По словам матери пострадавшей, врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи, семья написала заявление в прокуратуру.

В ГУ МВД говорят, что девочка грубо нарушила ПДД, отказалась предъявить паспорт и проехать в отделение для составления протокола, а также активно сопротивлялась.

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Комментарии (35)

Hutu
"Активно сопроивлялась"..... А что, ей надо было расслабиться и получать удовольствие? На зону нужно этих служителей закона, в петушатник.....
М.Венедиктов
Зачем ППС полез контролировать соблюдение ПДД? – для этого есть специально обученные люди с железной выдержкой. Кто их так инструктировал? Да, подопечные ППС – это совершенно иной нуждающийся в особом подходе контингент. Но с этим особым подходом не обязательно соваться к каждому … . Всё напутали и вляпались в историю.
vfhbr
Девушка, небось, очень симпатичная? Не каждую будут силком заталкивать в полицейскую машину. Это напоминает свадебный обряд - похищение невесты. Не родись красивой, а родись счастливой)))
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