К проверке жесткого задержания юной петербурженки подключился СК

Ранее проверки организовали полиция и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Причиной беспокойства стало видео из соцсетей, на котором подростка насильно заталкивают в машину люди в полицейской форме.



Мать 14-летней девочки утверждает, что накануне школьница с одноклассницей переходили не проспект, а прилегающий к дому «карман», где нет светофора. Якобы их остановили двое полицейских и потребовали проехать с ними в машине без отличительных знаков. По словам матери пострадавшей, врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи, семья написала заявление в прокуратуру.

