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Полиция организовала проверку из-за видео с жестким задержанием девочки в Петербурге

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит проверку по факту жесткого задержания 14-летней школьницы полицейскими. Ранее в соцсетях появилось видео, где подростка пытаются насильно затолкать в машину.

Как сообщают 18 ноября в пресс-службе ведомства, накануне в 14:30 на Гражданском проспекте полицейский остановил подростка за «грубое нарушение ПДД», которое могло привести к аварии. Она отказалась показать паспорт и проехать в отдел для составления протокола, а также начала активно сопротивляться.

«На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки и они оба были доставлены в отдел полиции. В отделе было установлено, что девушка является несовершеннолетней и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило», — отмечают в главке.

Мать девочки утверждает, что школьница с одноклассницей переходили не проспект, а прилегающий к дому «карман», где нет светофора. Якобы их остановили двое полицейских и потребовали проехать с ними в машине без отличительных знаков. По словам матери пострадавшей, врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи, семья написала заявление в прокуратуру.

«Дочь позвонила мне, и я по громкой связи запретила ей садиться в неизвестную машину с неизвестными людьми, пусть и одетыми в форму. Сама позвонила мужу, и он срочно выехал на место, благо был рядом. Туда же побежала мама одноклассницы дочери, она же и сняла это на телефон», — пишет мама девочки на странице «ВКонтакте».

Ранее историей заинтересовался аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

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Комментарии (19)

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Эвелина-М
Государев человек, не тронь мололетнее guaно!
А не то завоняет и не пойдет в 2100+х году выбирать другого государя.
Останешься без пайкоместа.
07A
Слава богу, что совершенно случайно, рядом оказалась мама второй девочки и отец! Совершенно случайно, внезапно, неожиданно они доехали/добежали за 15 секунд и неожиданно начали съемку происходящего! Зверские сотрудники полиции, которые видимо мечтали воспользоваться беззащитностью подростка в ближайшем парке, передумали совершать преступление. Застеснявшись, они не дали никому из окружающих по балде за провокацию, а доставили ребенка с папой в отдел полиции! И, кстати, чего это у любящего папы ни одной царапины? Слюнтяй (ведь его дочку насиловали) или он правильно оценил ситуацию!
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