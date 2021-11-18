Полиция организовала проверку из-за видео с жестким задержанием девочки в Петербурге

Как сообщают 18 ноября в пресс-службе ведомства, накануне в 14:30 на Гражданском проспекте полицейский остановил подростка за «грубое нарушение ПДД», которое могло привести к аварии. Она отказалась показать паспорт и проехать в отдел для составления протокола, а также начала активно сопротивляться.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит проверку по факту жесткого задержания 14-летней школьницы полицейскими. Ранее в соцсетях появилось видео, где подростка пытаются насильно затолкать в машину.

«На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки и они оба были доставлены в отдел полиции. В отделе было установлено, что девушка является несовершеннолетней и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило», — отмечают в главке.



Мать девочки утверждает, что школьница с одноклассницей переходили не проспект, а прилегающий к дому «карман», где нет светофора. Якобы их остановили двое полицейских и потребовали проехать с ними в машине без отличительных знаков. По словам матери пострадавшей, врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи, семья написала заявление в прокуратуру.



«Дочь позвонила мне, и я по громкой связи запретила ей садиться в неизвестную машину с неизвестными людьми, пусть и одетыми в форму. Сама позвонила мужу, и он срочно выехал на место, благо был рядом. Туда же побежала мама одноклассницы дочери, она же и сняла это на телефон», — пишет мама девочки на странице «ВКонтакте».

