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В Петербурге детский омбудсмен проверяет историю с девочкой, которую якобы насильно затолкали в полицейскую машину за переход в неположенном месте

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В Петербурге проводят проверку из-за видео, на котором полицейские якобы насильно сажают в машину школьницу. По предварительным данным, причиной предположительно стал переход дороги в неположенном месте.

«В рамках соглашения с МВД мы направили в ведомство обращение по поводу этого ролика», — рассказал 18 ноября «Фонтанке» пресс-секретарь аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Александр Попейко.

По данным «Мегаполиса», история произошла накануне у дома 92/1 по Гражданскому проспекту. Женщина, приславшая порталу видео и представившаяся матерью девочки, рассказала, что школьница возвращалась с подругой из школы, когда к ним подошли полицейские. Якобы они пытались затолкать девочку в машину, но их остановили прохожие.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

«Мегаполис» пишет, что на место приехал отец девочки и его пригласили в отделение для составления протокола, поскольку подростки перешли дорогу в неположенном месте. По словам мужчины, в полиции признали, что действия сотрудников были неоправданно жесткими.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (39)

angel of death
очередной беспредел... и это так называемая "культурная столица" - пешеходы ходят как хотят, и те, кто должен хранить правопорядок творят дичь... а потом удивляются, откуда молодёжь в запрещённых митингах толпами участвует...
Antuan Rokanten
С запотевшим забралом тяжело: не видно, кто задерживается. Девочка или злостный преступник. Также они иной раз не понимают в отношении кого силу применять: в отношении здорового лба или беззащитной пожилой женщины. Да, а ведь столько людей на склады требуются...
263837501
посадят в машину, изнасилуют, а потом скажут, забрало запотело
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