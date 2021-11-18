В Петербурге детский омбудсмен проверяет историю с девочкой, которую якобы насильно затолкали в полицейскую машину за переход в неположенном месте

В Петербурге проводят проверку из-за видео, на котором полицейские якобы насильно сажают в машину школьницу. По предварительным данным, причиной предположительно стал переход дороги в неположенном месте.
«В рамках соглашения с МВД мы направили в ведомство обращение по поводу этого ролика», — рассказал 18 ноября «Фонтанке» пресс-секретарь аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Александр Попейко.
По данным «Мегаполиса», история произошла накануне у дома 92/1 по Гражданскому проспекту. Женщина, приславшая порталу видео и представившаяся матерью девочки, рассказала, что школьница возвращалась с подругой из школы, когда к ним подошли полицейские. Якобы они пытались затолкать девочку в машину, но их остановили прохожие.
«Мегаполис» пишет, что на место приехал отец девочки и его пригласили в отделение для составления протокола, поскольку подростки перешли дорогу в неположенном месте. По словам мужчины, в полиции признали, что действия сотрудников были неоправданно жесткими.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.