В Петербурге детский омбудсмен проверяет историю с девочкой, которую якобы насильно затолкали в полицейскую машину за переход в неположенном месте

В Петербурге проводят проверку из-за видео, на котором полицейские якобы насильно сажают в машину школьницу. По предварительным данным, причиной предположительно стал переход дороги в неположенном месте.



«В рамках соглашения с МВД мы направили в ведомство обращение по поводу этого ролика», — рассказал 18 ноября «Фонтанке» пресс-секретарь аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Александр Попейко.

По данным «Мегаполиса», история произошла накануне у дома 92/1 по Гражданскому проспекту. Женщина, приславшая порталу видео и представившаяся матерью девочки, рассказала, что школьница возвращалась с подругой из школы, когда к ним подошли полицейские. Якобы они пытались затолкать девочку в машину, но их остановили прохожие.