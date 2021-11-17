Фестиваль «Звуковые пути» закроется навсегда, но проведет премьеру оперы на материалы допроса Хармса

Фестиваль новой академической музыки «Звуковые пути» в 2021 году пройдет в последний раз — об этом сообщили его организаторы за несколько дней до начала. Причиной решения назвали отсутствие материальной поддержки: фестиваль, основанный в 1989 году и представляющий широкой публике произведения современных российских и зарубежных композиторов, в этом году «впервые за последние 20 лет не получил финансирования от комитета по культуре и проводится при поддержке Музыкального фонда Петербурга и самих композиторов».

«По этой причине от реализации многих идей пришлось отказаться. Думаю, слушатели поймут, что в таких условиях 32-й фестиваль будет прощальным», — прокомментировал решение основатель фестиваля и его художественный руководитель Александр Радвилович.



Среди сочинений, которые прозвучат на фестивале напоследок, сочинение и самого Радвиловича — камерная опера «Такая жизнь» (6+). Ее либретто основано на стихах и прозе Даниила Хармса, а также материалах его допросов. В анонсе премьеры сказано, что в произведении «нашлось место и детским сказочкам, и абсурду, и эротике, и жестоким реалиям сталинской эпохи», оно сопровождается фрагментами радиотрансляций 1930-х годов и видеоинсталляциями. Сочинение будет исполнено ансамблем солистов Академического симфонического оркестра Петербургской Филармонии под руководством Федора Леднёва 30 ноября в Малом зале Филармонии.



Среди других музыкальных программ, которые прозвучат на фестивале, — знаковые произведения европейского и русского авангарда «Лунный Пьеро» Арнольда Шенберга и «Сюита зеркал» Андрея Волконского; концерт-презентация сборника фортепианных посвящений Сергею Слонимскому; а также программа «Баян+», в которую войдут произведения классиков авангарда, написанные для сольного инструмента и камерных ансамблей с участием баяна. Фестиваль пройдет с 22 по 30 ноября. Полная программа — на сайте проекта.

