Испортил квартирный вопрос. В Петербурге за сутки раскрыли убийство и расчленение бывшего адвоката

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Дело доцента Соколова, которое началось два года назад с рюкзака с частями тела в реке Мойке, вспоминали сегодня во всех редакциях Петербурга после сообщений о найденной сумке в Смоленке с останками мужчины.

Страшную находку — тележку на колесах, к которой была привязана хозяйственная сумка, а в ней части тела мужчины — нашли рабочие, которые укрепляли набережную в районе дома 30 по улице Кораблестроителей, около двух дня Следственный комитет оперативно возбудил уголовное дело по статье убийство.



А криминалисты, которые исследовали содержимое сумки, нашли в ней паспорт на имя 66-летнего Александра Генералова.

О пропаже бывшего адвоката (получил статус в 1996 году, на данный момент на сайте петербургской палаты он значится как приостановленный), а ныне индивидуального предпринимателя 14 ноября сообщила его дочь. Вместе с отцом она проживала в квартире в Выборгском районе Петербурга. Из нее мужчина ушел накануне, сказав, что собирается навестить сына. 35-летний отпрыск, тоже бывший адвокат с приостановленным статусом, проживал в квартире дома 1 по Новосмоленской набережной. Всего в полукилометре от места находки сумки с расчлененным телом его отца.

До того, как нашли сумку, он рассказывал полиции, что отец у него был, но ушел. И вроде бы обронил, что собирается в поездку. Подтвердить эту версию в полиции не смогли. Телефон пропавшего был выключен.

После того, как останки мужчины осмотрели, сотрудники уголовного розыска, следователи и криминалисты наведались в квартиру на Новосмоленской набережной. Там якобы нашли следы тщательной уборки и затирания пола. Эти участки исследовали на предмет обнаружения следов крови.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Также подняли записи с уличных камер. На них нашли интересное — около трех ночи от дома 1 отошел мужчина с тележкой на колесиках и сумкой на ней, очень похожей на ту, что нашли в реке.

Остался только один кусочек пазла — поговорить с сыном.

Его задержали сотрудники уголовного розыска.

По предварительной информации, мужчина не стал отпираться. Он подтвердил, что между ним и отцом был долгий конфликт из-за права собственности на квартиру на набережной. Он единственный из семьи не имел там юридически оформленной доли.

Вечером 13 ноября отец приехал взять квитанции на коммунальные услуги, которые оплачивал именно он. Вспыхнула очередная ссора из-за квартирного вопроса. Александр Генералов вроде бы пенял сыну на отсутствие потенции в зарабатывании денег. И предлагал 35-летнему мужчине направить свою энергию не на получение квартирных метров, а на поиск достойной работы.

В какой-то момент конфликт достиг апогея, и сын схватился за оружие, карабин «Вепрь», наставил на отца. Но тот якобы не только не испугался, но и даже насмехался над тем, что у отпрыска не хватит духа нажать на курок. Но у того хватило. Раздался выстрел. Генералов-старший скончался на месте.



Татьяна Востроилова, Евгений Вышенков

«Фонтанка.ру»

