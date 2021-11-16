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Следственный комитет возбудил дело после обнаружения сумки с частями тела человека в Смоленке. Первое фото с места происшествия

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после того, как рабочие вытащили из реки Смоленки сумку с останками человека.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 16 ноября, в рамках расследования дела, которое возбудили уже через два часа после обнаружения сумки с частями тела неустановленного мужчины, производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также назначены экспертизы.

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«Фонтанка» писала, что около двух часов дня рабочие, которые занимались укреплением набережной Смоленки в районе дома 30 по улице Кораблестроителей, вытащили из воды тележку на колесиках. К ней была привязана большая сумка. В ней нашли верхнюю часть тела мужчины в джинсовой куртке.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

AlBerkut
Наши славные расчленинградские традиции живы!
Ура, товарищи! 😉😂😂😂
killbeachtrash
Мой любимый город, части тел , конечности, нас здесь Достоевский учил человечности, как тебе я все же рад - милый мой РасчЛенинград !
флешбэк и в воздухе повис "аромат" Смоленки и 95 года.
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