Следственный комитет возбудил дело после обнаружения сумки с частями тела человека в Смоленке. Первое фото с места происшествия

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 16 ноября, в рамках расследования дела, которое возбудили уже через два часа после обнаружения сумки с частями тела неустановленного мужчины, производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также назначены экспертизы.
«Фонтанка» писала, что около двух часов дня рабочие, которые занимались укреплением набережной Смоленки в районе дома 30 по улице Кораблестроителей, вытащили из воды тележку на колесиках. К ней была привязана большая сумка. В ней нашли верхнюю часть тела мужчины в джинсовой куртке.