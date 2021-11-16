За что аннулируют QR-код и кому отменили карантины: последние нововведения

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Министерство здравоохранения России приняло приказ, утверждающий новую форму сертификата о вакцинации против коронавируса, наличии противопоказаний к прививке или перенесённой болезни. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. До этого со своими разъяснениями по разным аспектам успели выступить и Роспотребнадзор с Минцифрой. Вот что изменилось или стало понятнее.

Как изменился сертификат о вакцинации?

Теперь сертификат единый на все прививки от COVID-19, перенесенный коронавирус и медотвод. Новая форма включает в себя увеличенный QR-код на первой странице, даты всех уколов, в том числе ревакцинации, или болезни. А также информацию о медицинских противопоказаниях к процедуре.



На странице «Госуслуг» теперь появился единый «кабинет», в котором собираются результаты ПЦР-тестов и тестирования на антитела.

Как быстро должны появиться QR—коды?

Сертификат формируется на двух языках — русском и английском — не позднее трех дней с момента вакцинации. Он будет доступен как в электронном, так и в бумажном виде.

Где получить код в бумажном виде?

Сертификат автоматически формируется в электронном виде на «Госуслугах», где его можно скачать и распечатать. Но можно получить и в бумажном виде — по устному запросу в МФЦ.

В Петербурге после вакцинации будут выдавать еще и местный код, признанный наравне с федеральным. А распечатки разрешили делать еще и в отделениях Сбербанка и районных администрациях.

Сколько действует QR—код?

Срок действия сертификатов прежний: год после прививки, полгода — после болезни. Учитывая последние сбои «Госуслуг» — это важно было уточнить.

Когда появится QR—код после «Спутника Лайт»?

Те, кто привился «Спутником Лайт» в рамках ревакцинации или после того, как переболел, получит QR-код в тот же день. Если «Лайт» стал первой вакциной для непереболевшего, то через 21 день. Но для людей совсем без иммунитета он теперь не рекомендован.



Нужно ли вакцинированным и переболевшим уходить в карантин после контакта с зараженным?

Привитые от COVID-19 могут в течение полугода после прививки не уходить на изоляцию после контакта с заболевшим, решили в Роспотребнадзоре. Аналогично могут не отправляться на карантин и переболевшие вирусом в течение последних шести месяцев. Но это если нет симптомов. А ПЦР-тест все равно сдать придется.

За что могут аннулировать QR—код?

Теперь четко прописано, что код вакцинированного аннулируется, если человек после прививки всё-таки заболел COVID-19. Взамен ему, когда он поправит здоровье, положен новый — как переболевшему.

Как писала «Фонтанка», с 15 ноября в Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения. QR-код с этого дня нужен в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря он будет нужен и в магазинах с общепитом. А федеральное правительство подготовило ограничения для пассажиров самолетов и поездов.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

