В Петербурге новые ограничения. В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

Напомним, что в данный момент в Северной столице сертификат о прививке, перенесенном заболевании COVID-19 или медотвод нужны в театрах, музеях, цирках, кино, а также на выставках и в домах отдыха. Кроме того, без этих документов нельзя попасть на культурные и деловые мероприятия.



В рестораны вход пока без QR-кода. Заведения принимают заказы до 23:00, но посетителям разрешено там находиться до 24:00.



С 1 декабря QR-код понадобится и при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), а также некоторых магазинов (без QR-кодов смогут работать продуктовые, аптеки и те, в чьем ассортименте товары первой необходимости составляют более 30 % ).

