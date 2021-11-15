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В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

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В Петербурге новые ограничения. В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Петербурге с 15 ноября

С 15 ноября в Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения. QR-код с этого дня нужен в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака (за исключением молодоженов).

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Напомним, что в данный момент в Северной столице сертификат о прививке, перенесенном заболевании COVID-19 или медотвод нужны в театрах, музеях, цирках, кино, а также на выставках и в домах отдыха. Кроме того, без этих документов нельзя попасть на культурные и деловые мероприятия.

В рестораны вход пока без QR-кода. Заведения принимают заказы до 23:00, но посетителям разрешено там находиться до 24:00.

С 1 декабря QR-код понадобится и при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), а также некоторых магазинов (без QR-кодов смогут работать продуктовые, аптеки и те, в чьем ассортименте товары первой необходимости составляют более 30 %).

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Комментарии (32)

Burgomistr
Поздновато проснулись правители.
Я бы это еще летом анонсировал, а с сентября ввел.
Может живых было б больше...
Сеньор Родригес
В алкомаркет можно, в спортзал нет. Это всё, что стоит знать о государстве.
didim
Планетарии как-то обошли стороной.
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