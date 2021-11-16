Минздрав: Если вы заболеете коронавирусом, сертификат о вакцинации будет аннулирован

Из приказа следует, что коронавирус аннулирует срок действия сертификата о вакцинации. После болезни начнет действовать код о перенесенном заболевании. Если человек и привился, и переболел, то будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события».



Также в документе сказано, что справку о прохождении вакцинации, противопоказаниях или перенесённой болезни могут выдать по устному запросу в медицинском учреждении или МФЦ. Кроме того, сертификат формируется в электронном виде на «Госуслугах», его можно распечатать.

