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Минздрав: Если вы заболеете коронавирусом, сертификат о вакцинации будет аннулирован

Министерство здравоохранения России приняло приказ, который утверждает форму сертификата о вакцинации от ковида, наличие противопоказаний к прививке или перенесенной болезни. Документ 16 ноября опубликован на сайте Минздрава.

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Из приказа следует, что коронавирус аннулирует срок действия сертификата о вакцинации. После болезни начнет действовать код о перенесенном заболевании. Если человек и привился, и переболел, то будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события».

Также в документе сказано, что справку о прохождении вакцинации, противопоказаниях или перенесённой болезни могут выдать по устному запросу в медицинском учреждении или МФЦ. Кроме того, сертификат формируется в электронном виде на «Госуслугах», его можно распечатать.

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Комментарии (126)

Ma-260802031
Интересно, люди хоть когда-нибудь поймут, как их надули со всей этой коронааферой и прививками?
Modest_5e4ce41f7533b
" Если я заболею, я к врачам обращаться не стану..." Песенка еще не запрещена?
dragvs
Вакцинированные просто будут сидеть тихо и не рыпаться, чтобы Минздраву статистику не портить. А еще меня "порадовал" наглость Минздрава с вычеркиванием кормящих матерей из списка противопоказаний. При этом никаких гарантий что прививка безопасна Минздрав тоже не дает. Т.е. это атака на кормящих матерей, ни QR кода вам, ни прививки.
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