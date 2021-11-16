FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
ТЕМА ДНЯ

В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Гинцбург: Назальная вакцина от ковида не даёт побочных эффектов

9
Печать

У назальной вакцины от коронавируса не выявлено никаких побочных эффектов, уверяет директор НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — цитирует Гинцбурга РИА Новости 16 ноября.

По словам учёного, получать назальную вакцину нужно будет раз в полгода или реже. Этот вопрос ещё предстоит изучить. Также пока нет однозначного ответа на вопрос, заменит ли этот препарат используемые сейчас вакцины. Решение может быть принято после клинических исследований.

Напомним, Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром Гамалеи, в октябре 2021 года.

Ранее Гинцбург рассказывал, что назальную вакцину в будущем планируют использовать для ревакцинации вместе со «Спутником Лайт». Также он предполагал, что прививка «Спутником V» и последующая ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, защитят не только от тяжелого течения коронавируса, но и в принципе от заражения им.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

SERGEY111
Если верить тексту то эту вакцину еще предстоит изучить , она не прошла клинические исследования , а это не один день и не один месяц , но этот товарищ уже четко называет сроки когда ее нужно применять и самое главное у еще не изученной и исследованной вакцины уже нет побочек - и после этого власти хотят чтобы люди безоглядно верили в целебные свойства вообще непонятной пока субстанции и стадом побежали колоться для выполнения красивых циферек процента вакцинации .
shutnik78
эту Гинцбургу верим как родному!!! вон как медаль отрабатывает... а если ещё и поместье под Геленджиком подарят и холопов душ так 1500 так вообще зацветёт...
Аппаратчик мокрой классификации
О! По кругу пошли. :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний