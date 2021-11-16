Гинцбург: Назальная вакцина от ковида не даёт побочных эффектов

Если верить тексту то эту вакцину еще предстоит изучить , она не прошла клинические исследования , а это не один день и не один месяц , но этот товарищ уже четко называет сроки когда ее нужно применять и самое главное у еще не изученной и исследованной вакцины уже нет побочек - и после этого власти хотят чтобы люди безоглядно верили в целебные свойства вообще непонятной пока субстанции и стадом побежали колоться для выполнения красивых циферек процента вакцинации .