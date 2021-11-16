Гинцбург: Назальная вакцина от ковида не даёт побочных эффектов

У назальной вакцины от коронавируса не выявлено никаких побочных эффектов, уверяет директор НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — цитирует Гинцбурга РИА Новости 16 ноября.
По словам учёного, получать назальную вакцину нужно будет раз в полгода или реже. Этот вопрос ещё предстоит изучить. Также пока нет однозначного ответа на вопрос, заменит ли этот препарат используемые сейчас вакцины. Решение может быть принято после клинических исследований.
Напомним, Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром Гамалеи, в октябре 2021 года.
Ранее Гинцбург рассказывал, что назальную вакцину в будущем планируют использовать для ревакцинации вместе со «Спутником Лайт». Также он предполагал, что прививка «Спутником V» и последующая ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, защитят не только от тяжелого течения коронавируса, но и в принципе от заражения им.