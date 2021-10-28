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Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от ковида

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Прививка «Спутником V» и последующая ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, защитят не только от тяжёлого течения коронавируса, но и в принципе от заражения им, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Дело в том, что назальная вакцина помогает сформировать независимый барьер на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга 28 октября.

В первой половине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной формы «Спутника V» (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) от Центра Гамалеи. Ещё в июне этим препаратом вакцинировалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. При этом она подчёркивала, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от COVID-19.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

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Комментарии (25)

Ырыс
Орально полстакана, да ,Валя?
179307772
Ну вот почему не возможно читать СМИ. 100% -Открываешь сылку а он сказал СКОРЕЙ ВСЕГО!!!! 🤣🤣🤣 Вобщем это как на кофейной гуще гадать🤣🤣🤣
save
"Скорее всего"
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