Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от ковида

Прививка «Спутником V» и последующая ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, защитят не только от тяжёлого течения коронавируса, но и в принципе от заражения им, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Дело в том, что назальная вакцина помогает сформировать независимый барьер на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.



«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга 28 октября.

