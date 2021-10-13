Назальная вакцина от COVID-19 получила разрешение на клинические исследования

Минздрав России разрешил клинические исследования назальной формы «Спутника V» от Центра Гамалеи.
«SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев», — цитирует 13 октября заявление ведомства РИА Новости.
В клинических исследованиях нового препарата будут участвовать 500 добровольцев. Завершатся эксперименты до конца 2023 года.
Информация о назальной форме «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки, появилась в феврале. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной формой препарата.