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Назальная вакцина от COVID-19 получила разрешение на клинические исследования

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Минздрав России разрешил клинические исследования назальной формы «Спутника V» от Центра Гамалеи.

«SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев», — цитирует 13 октября заявление ведомства РИА Новости.

В клинических исследованиях нового препарата будут участвовать 500 добровольцев. Завершатся эксперименты до конца 2023 года.

Информация о назальной форме «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки, появилась в феврале. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной формой препарата.

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