«Я — подопытный кролик». Матвиенко привилась от COVID-19 назальной вакциной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной формой «Спутника V».
«Я в группе волонтеров, подопытный кролик. По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку», — рассказала 22 июня Валентина Матвиенко РИА Новости.
Спикер Совфеда подчеркнула, что ответственно относится к своему здоровью. Новую назальную вакцину она решила применить «для дополнительной поддержки иммунитета». Титры антител у нее «достаточно высокие».
Информация о назальной форме «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки, появилась в феврале.