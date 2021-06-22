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«Я — подопытный кролик». Матвиенко привилась от COVID-19 назальной вакциной

Валентина Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной вакциной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной формой «Спутника V».

«Я в группе волонтеров, подопытный кролик. По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку», — рассказала 22 июня Валентина Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совфеда подчеркнула, что ответственно относится к своему здоровью. Новую назальную вакцину она решила применить «для дополнительной поддержки иммунитета». Титры антител у нее «достаточно высокие».

Информация о назальной форме «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки, появилась в феврале.

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Комментарии (20)

Набеглов
Это у них семейное. Сын по назальным вакцинам говорят уже неизлечим.
vivich
"Я - шоколадный заяц" (с) трам-пам-пам
и сладкий на все 100...
житель города П.
Ну вот темнят и темнят... "По рекомендации".. Прям так спикер Совета Федерации стала "подопытным кроликом". Кто то в это верит???
Вот в том числе и из-за такого "темнилова" у людей и недоверие к вакцинации у нас.
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