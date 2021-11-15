FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +3
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Фёдор Болтин назначен и. о. главы комитета по культуре

Первый заместитель председателя комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Фёдор Болтин назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства. Эту информацию «Фонтанке» 15 ноября подтвердили в самом комитете.

2
Печать

Предшествующий председатель — Константин Сухенко, как уже сообщала «Фонтанка», назначен представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании.

Напомним, 15 ноября в Смольном также сменился глава жилищного комитета. На эту должность назначен бывший председатель ГАТИ Олег Зотов.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Мастер Ответов
Ну дак, с такой то рожей можно только в министры культуры РФ.
Danik
Любимая игра чиновничков - чехарда!)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний