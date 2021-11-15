Фёдор Болтин назначен и. о. главы комитета по культуре

Фёдор Болтин назначен
Первый заместитель председателя комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Фёдор Болтин назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства. Эту информацию «Фонтанке» 15 ноября подтвердили в самом комитете.
Фёдор Болтин назначен
Первый заместитель председателя комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Фёдор Болтин назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства. Эту информацию «Фонтанке» 15 ноября подтвердили в самом комитете.
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