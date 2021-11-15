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Председателем жилищного комитета Петербурга назначен Олег Зотов

Новым председателем жилищного комитета Петербурга назначен Олег Зотов. Соответствующее распоряжение 15 ноября подписал губернатор Александр Беглов.

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До назначения на пост главы жилкома Зотов занимал должность начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Занимавший пост председателя Жилищного комитета Виктор Борщев переведен на другую работу. Куда именно, в Смольном не уточнили.

Борщев стал председателем Жилищного комитета в июне 2019 года. До этого он 13 лет занимал руководящие должности в ФГБУ ««Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента России. Также в 2017–2018 годах Борщев работал замглавы администрации Центрального района. Перед назначением в жилком он полгода был советником вице-губернатора Николая Бондаренко. В 2011 году Борщев получил нагрудный знак «Почетный строитель России», а за четыре года до этого — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в комитете в последние дни было оживленно из-за конфликтной ситуации, которая развернулась вокруг 300 домов ЖКС № 1 Кировского района.

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