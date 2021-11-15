Председателем жилищного комитета Петербурга назначен Олег Зотов

До назначения на пост главы жилкома Зотов занимал должность начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.



Занимавший пост председателя Жилищного комитета Виктор Борщев переведен на другую работу. Куда именно, в Смольном не уточнили.



Борщев стал председателем Жилищного комитета в июне 2019 года. До этого он 13 лет занимал руководящие должности в ФГБУ ««Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента России. Также в 2017–2018 годах Борщев работал замглавы администрации Центрального района. Перед назначением в жилком он полгода был советником вице-губернатора Николая Бондаренко. В 2011 году Борщев получил нагрудный знак «Почетный строитель России», а за четыре года до этого — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

