ВЦКП не будет печатать квитанции для ЖКС №1 Кировского района с декабря

О результатах профильного совещания 12 ноября «Фонтанке» рассказали в жилищном комитете. По словам пресс-службы, достигнуто соглашение, что с декабря квитанции для ЖКС №1 Кировского района печатает Петроэлектросбыт, ВЦКП этого делать уже не будет. То, что путем автоплатежей абоненты перечислили ВЦКП в ноябре, будет учтено как аванс Петроэлектросбытом. Таких операций прошло 300 на общую сумму 500 тысяч рублей. Розовые квитанции в почтовые ящики в ноябре не разносили.



«Фонтанка» рассказывала о конфликтной ситуации, которая развернулась вокруг 300 домов ЖКС № 1 Кировского района. В ноябре начисления по ним сделал и ВЦКП, с которым жилкомсервис не расторг должным образом контракт, и Петроэлектросбыт, с которым ЖКС заключил новый договор. В результате жители по два раза получили счета за одни и те же услуги. К этому добавилась также коллизия, связанная с разными расчетными периодами и различной системой начислений, которыми пользуются два расчетных центра. Подробнее об этом – в материале «Фонтанки».

