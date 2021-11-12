FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
71.20р81.66р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

ВЦКП не будет печатать квитанции для ЖКС №1 Кировского района с декабря

ВЦКП и «Петроэлектросбыт» договорились о том, кто будет обслуживать 300 спорных домов в Кировского районе Петербурга. То, что уже было оплачено по розовой квитанции в ноябре, ПЭС учтет как аванс.

0
Печать

О результатах профильного совещания 12 ноября «Фонтанке» рассказали в жилищном комитете. По словам пресс-службы, достигнуто соглашение, что с декабря квитанции для ЖКС №1 Кировского района печатает Петроэлектросбыт, ВЦКП этого делать уже не будет. То, что путем автоплатежей абоненты перечислили ВЦКП в ноябре, будет учтено как аванс Петроэлектросбытом. Таких операций прошло 300 на общую сумму 500 тысяч рублей. Розовые квитанции в почтовые ящики в ноябре не разносили.

«Фонтанка» рассказывала о конфликтной ситуации, которая развернулась вокруг 300 домов ЖКС № 1 Кировского района. В ноябре начисления по ним сделал и ВЦКП, с которым жилкомсервис не расторг должным образом контракт, и Петроэлектросбыт, с которым ЖКС заключил новый договор. В результате жители по два раза получили счета за одни и те же услуги. К этому добавилась также коллизия, связанная с разными расчетными периодами и различной системой начислений, которыми пользуются два расчетных центра. Подробнее об этом – в материале «Фонтанки».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний