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Представителем губернатора в Заксобрании Петербурга стал Константин Сухенко

Представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании назначен Константин Сухенко, сообщает 15 ноября пресс-служба Смольного. До этого чиновник занимал пост председателя комитета по культуре.

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«Губернатор Александр Беглов назначил Константина Сухенко представителем губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Константин Сухенко окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова, затем — Северо-Западную академию госслужбы. До 1990 года он работал корреспондентом газеты «Светлана» одноименного Ленинградского объединения электронного приборостроения, затем замредактора газеты «Выборгская сторона», главредом газеты и «Реклама-Шанс» и гендиректором издательского дома «Шанс».

С 1999 года он стал замглавы фонда федеральных и региональных программ при Смольном, помощником депутатов Заксобрания и Госдумы. Федерального Собрания Российской Федерации. С ноября 2000 года Сухенко стал депутатом городского парламента, затем переизбирался во второй, третий и четвертый созывы. С 2015 года возглавлял городской комитет по культуре.

Ранее должность представителя губернатора в парламенте занимал Юрий Шестериков, который переходит на работу в Москву. Как он рассказывал «Фонтанке», первое время он будет работать спецпредставителем губернатора по работе с депутатами на общественных началах.

Напомним, что с 15 ноября в Смольном также сменился глава Жилищного комитета. На эту должность назначен бывший председатель ГАТИ Олег Зотов.

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