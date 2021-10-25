Юрий Шестериков уходит с должности представителя губернатора в Заксобрании Петербурга

Юрий Шестериков покидает пост представителя губернатора в Законодательном собрании Петербурга. Об этом 25 октября «Фонтанке» рассказал член фракции «Яблоко» в городском парламенте Борис Вишневский.



Шестериков подтвердил информацию редакции. «Да, это правда, я переезжаю в Москву. Я буду спецпредставителем губернатора по вопросам связи с депутатами на общественных началах, на первое время. А дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал он.



Чиновник добавил, что предложил губернатору для рассмотрения несколько кандидатур в качестве преемника.

