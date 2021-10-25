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Юрий Шестериков уходит с должности представителя губернатора в Заксобрании Петербурга

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Юрий Шестериков покидает пост представителя губернатора в Законодательном собрании Петербурга. Об этом 25 октября «Фонтанке» рассказал член фракции «Яблоко» в городском парламенте Борис Вишневский.

Шестериков подтвердил информацию редакции. «Да, это правда, я переезжаю в Москву. Я буду спецпредставителем губернатора по вопросам связи с депутатами на общественных началах, на первое время. А дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал он.

Чиновник добавил, что предложил губернатору для рассмотрения несколько кандидатур в качестве преемника.

С 1999-го по 2003 год Шестериков занимал руководящие должности в органах налоговой полиции, с 2003-го по 2004 год — в органах наркоконтроля. Затем он работал в руководстве городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, а с весны 2009 года по 2014-й возглавлял управление ФСКН по Петербургу и Ленобласти. В Мариинском дворце Шестериков представлял Смольный с 2016 года. Является членом правительства города.

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