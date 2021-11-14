Каменный скелет и лестницы в никуда. Многолетний недострой на Беринга в шаге от полного сноса, но пусто не будет

Строительная техника работает на берегу Смоленки 14 ноября. Кадры последнего этапа сноса здания на улице Беринга, 27, корпус 6, сделал фотокорреспондент «Фонтанки». От бизнес-центра, история которого уходит в прошлое десятилетие, осталось немного.
Здание принадлежало фирме «Невисс-Комплекс». В 2009 году она начала реконструировать его под бизнес-центр, но не хватило средств. В 2016 году группа «Жилищный капитал» решила построить там жилой дом, однако также не сложилось, и чехарда с владельцами и планами продолжилась.
Последним застройщиком в июне 2021 года стало ООО «Специализированный застройщик «На Минской». В отличие от местных жителей, зелёную зону на берегу Смоленки он не видит. В перспективе — жилой дом и административное здание.