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Каменный скелет и лестницы в никуда. Многолетний недострой на Беринга в шаге от полного сноса, но пусто не будет

На улице Беринга сносят офисный недострой

Долгострой на Васильевском острове, который годами не могли реанимировать, доживает свои последние дни. Здание, которое так и не стало офисным, планируют заменить жильём.

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Строительная техника работает на берегу Смоленки 14 ноября. Кадры последнего этапа сноса здания на улице Беринга, 27, корпус 6, сделал фотокорреспондент «Фонтанки». От бизнес-центра, история которого уходит в прошлое десятилетие, осталось немного.

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Здание принадлежало фирме «Невисс-Комплекс». В 2009 году она начала реконструировать его под бизнес-центр, но не хватило средств. В 2016 году группа «Жилищный капитал» решила построить там жилой дом, однако также не сложилось, и чехарда с владельцами и планами продолжилась.

Последним застройщиком в июне 2021 года стало ООО «Специализированный застройщик «На Минской». В отличие от местных жителей, зелёную зону на берегу Смоленки он не видит. В перспективе — жилой дом и административное здание.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Денеб
На обоих фото можно полюбоваться "шедеврами" питерской архитектуры на заднем плане....
Интересно бы установить всех городских архитектурных чиновниклв поимённо... по годам... чтоб знать, кого "отблагодарить"......
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