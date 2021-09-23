На Васильевском острове в Петербурге приступили к сносу недостроенного здания по улице Беринга, 27, где раньше планировали разместить офис, а затем жилой дом. Об этом «Фонтанке» рассказал 23 сентября местный житель.
По словам Василия Шевченко, демонтаж он заметил сегодня утром. С помощью специальной техники рабочие начали разрезать перекрытия.
предоставил Василий Шевченко
Здание не могли закончить несколько лет. Изначально здесь ООО «Невисс-комплекс» планировало возвести офис, но средств не хватило. В 2016 году группа «Жилищный капитал» решила построить там жилой дом, но тоже не задалось. С такой же идей на объект через год вышло ООО «Специализированный застройщик "Глобус"», в итоге проект так и не завершили.
Последним застройщиком в июне 2021 года стало ООО «Специализированный застройщик "На Минской"». В планах — жилой дом и административное здание.