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На берегу Смоленки сносят многолетний недострой

Фото: предоставил Василий Шевченко
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На Васильевском острове в Петербурге приступили к сносу недостроенного здания по улице Беринга, 27, где раньше планировали разместить офис, а затем жилой дом. Об этом «Фонтанке» рассказал 23 сентября местный житель.

По словам Василия Шевченко, демонтаж он заметил сегодня утром. С помощью специальной техники рабочие начали разрезать перекрытия.

предоставил Василий Шевченко

Здание не могли закончить несколько лет. Изначально здесь ООО «Невисс-комплекс» планировало возвести офис, но средств не хватило. В 2016 году группа «Жилищный капитал» решила построить там жилой дом, но тоже не задалось. С такой же идей на объект через год вышло ООО «Специализированный застройщик "Глобус"», в итоге проект так и не завершили.

Последним застройщиком в июне 2021 года стало ООО «Специализированный застройщик "На Минской"». В планах — жилой дом и административное здание.

Фото: предоставил Василий Шевченко

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