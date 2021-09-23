На Васильевском острове в Петербурге приступили к сносу недостроенного здания по улице Беринга, 27, где раньше планировали разместить офис, а затем жилой дом. Об этом «Фонтанке» рассказал 23 сентября местный житель.



По словам Василия Шевченко, демонтаж он заметил сегодня утром. С помощью специальной техники рабочие начали разрезать перекрытия.

