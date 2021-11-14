«Пришли посмотреть, не передохли ли мы тут?»: почему россияне отказываются от участия в переписи населения

Не каждый сегодня спешит открыть дверь переписчику и впустить в квартиру Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Поделиться Поделиться







14 ноября завершается перепись населения. Государство собирает информацию о жилищных условиях россиян, о составе их семей, о уровне образования, о национальности. Запущены флешмобы «ЯЕВРЕЙ», «ЯЧЕРКЕС». Почему-то сама по себе перепись вызвала в обществе очень негативное отношение.

Журналист Алексей Пивоваров на своей странице в соцсетях предлагал россиянам самоопределиться в качестве печенега, половца или гоблина, по его информации, во время переписи 2010 года 1024 россиянина называли себя орками, гоблинами, хоббитами, джедаями, самураями и эльфами.



Власти отрапортовали, что, по данным на 10 ноября, перепись населения прошли 90 процентов жителей России. Сами россияне, да и переписчики, очень сомневаются в этой цифре. Люди, уставшие от всё ужесточающихся ковидных ограничений, не собираются пускать к себе переписчиков, а заморачиваться заполнением анкеты на портале «Госуслуги» просто не хотят, ленятся, не считают нужным. Что говорить, если россияне не доверяют власти, даже когда речь идет о жизни и смерти, и отказываются вакцинироваться, то давать свои персональные данные государству, тем более добровольно, отказываются. Весь удар негатива приняли на себя переписчики. Жительница Сочи Ирина решила поработать на переписи, считая, что ей, человеку, который умеет находить со всеми общий язык, не составит труда выполнить план, переписать за месяц 550 человек и заработать при этом 18 тысяч рублей. В первый же день стало понятно, что задача это сверхсложная: из 15 домов на одной из улиц Сочи ей открыли дверь только в одном. Она рассказывает о своем опыте журналисту Sochi1.RU.



Люди не верят Росстату и уверены, что все данные попадут мошенникам — Страшный негатив от людей. «Пришли посмотреть, не передохли ли мы тут? Нет, не передохли, несмотря на все усилия властей!» — это были самые мягкие выражения в мой адрес. Население озлобленное, даже фамилию не хотят называть. Приходится надеяться только на собственное обаяние и искать индивидуальный подход к каждому, — рассказала Ирина. По ее словам, люди боятся, что персональные данные могут попасть к мошенникам, и несмотря на все уверения, что их получит только Росстат, не соглашаются. Не верят и таким доводам, что на основании данных переписи государство формирует социальную политику, рассчитывает, сколько нужно строить детских садов и школ, сколько людей должны в ближайшее время уйти на пенсию.

— Анкета очень большая, информация должна собираться очень подробно. Мне уже сказали в подробности не вникать. Спрашивать имя, фамилию, дату рождения, больше ничего, — говорит Ирина. Но и эти вопросы вызывают бурю негодования. Несколько раз на нее спускали собак, один мужчина пригрозил закидать камнями, другой взял палку и отогнал ее от забора.

Переписчикам угрожают спустить собак и закидать камнями Фото: Волгоградстат Поделиться Поделиться







— Самые доверчивые и законопослушные — это пенсионеры. И я поняла, почему их так часто обманывают. Моя униформа действовала на них магически, никто ни разу не спросил удостоверение, спокойно пускали в дом, давали всю необходимую информацию. Особенно агрессивны люди среднего возраста — 40–50 лет. Молодежи всё равно, но информацию отказывались предоставить, — рассказывает Ирина.

Переписчиков не заставляли вакцинироваться Виктория работает уже на третьей переписи населения, подтверждает: раньше люди были намного доверчивее и открытее. Если в 2010 году жители села могли послать и припугнуть переписчиков, то теперь и городское население озлобилось настолько, что обещает «спустить с лестницы любого, кто посмеет постучаться в дверь, да еще и без QR-кода». Кстати, сотрудников переписи никто не принуждал к вакцинации, не требовал QR-кодов и ПЦР-тестов.

— Конечно, сейчас не лучшее время для переписи, потому что введение обязательных QR-кодов сильно озлобило людей. Их никуда не пускают, а они должны пускать переписчика без всяких кодов. Заметно, как изменился настрой населения с 2010 года. Мне несколько раз пришлось в прямом смысле спасаться бегством, — рассказала Виктория. Два раза не очень адекватные граждане пытались выяснить отношения с ней как с представителем государства кулаками, несколько раз ее обругали отборным матом, пообещали спустить собаку.



— План сделать было очень трудно в этот раз, потому что в 2010 году я его сделала всего за несколько дней и здесь рассчитывала на это. Очень много времени теряла на уговоры, на разговоры и беседы, — делится Виктория. По ее словам, несколько раз граждане называли ей чужие или вымышленные фамилии и национальность.

— Один парень попросил записать его Томом Крузом, другой утверждал, что его зовут Уинстон Черчилль. Один заявил, что его зовут Карлайл Каллен, ему 373 года и он вампир. Это настоящий троллинг и издевательство, конечно. Но я записывала, пусть там сами разбираются, — рассказала Виктория.



Людям рассказывают, как отличить переписчика от мошенника, какие атрибуты при нем должны быть, при этом сами граждане не стесняются откровенно врать Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Поделиться Поделиться







Карен Оганесян — один из тех, кто отказался от участия в переписи. Переписчика он не пустил даже на порог, но не стал грубить, потому что понимает: переписчик — такой же гражданин как и он, и его сосед.

— Раньше я понимал, что переписывать население необходимо, чтобы нам строили какие-то соцобъекты, чтобы страна развивалась. Сейчас кто что строит?! Кроме набивания карманов, наша власть ничем не занимается. Мне пенсионный возраст отодвинули на два года, у меня тяжелая работа, я держусь из последних сил. Выйду на пенсию и помру, видимо, — говорит Карен. Он считает, что население перестало доверять власти после пенсионной реформы, внесения поправок в Конституцию и введения коронавирусных ограничений.



— Как теперь верить, что они о нас заботятся? Моя дочь бизнес потеряла из-за этих ограничений, никакой компенсации ей не дали. Сидит без работы. Сейчас нас перепишут и последнее у нас отберут, — говорит Карен.

Его сосед Артур Багарян поддерживает «предыдущего оратора» и не верит в то, что 90 процентов населения приняли участие в переписи.

— Я специально спрашивал у всех своих знакомых, переписали ли их. Единицы участвовали, один знакомый пустил переписчиков. Остальные машут рукой, мол, не до этого. Спрашивается: кого они переписали? И тут профанация и вранье, — утверждает Артур.

А вот пенсионерка Ольга Гладкова считает важным принять участие в переписи, чтобы правительство точно знало информацию о своих гражданах.

— Мы сами виноваты в том, что у нас происходит: мы не участвуем в выборах, потому что «за нас всё уже решено». Поэтому за нас и решают, потому что мы свой голос не даем, сидим по норам, как крысы. Я считаю, что мы все честно должны переписаться, иначе всё придумают и всё равно отчитаются, что перепись состоялась, — говорит Ольга Павловна. Она, опасаясь пускать в дом переписчиков из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, попросила внуков зарегистрировать ее на «Госуслугах» и там прошла перепись.



Если результаты «нарисуют», их можно сразу выбросить, а деньги потрачены зря Демограф Алексей Ракша считает, что никакой агитационной работы перед переписью населения в этом году не проводилось. О ней почти не говорят по центральным каналам и мало пишут в СМИ.

— Чем хуже пройдет перепись, тем больше ошибок будет сделано в управлении страной, и от этого пострадает огромное количество людей. Потому все неравнодушные люди должны переписаться в личном кабинете на «Госуслугах», — считает Ракша. Он уверен, что если результаты переписи «нарисуют», то их можно будет выбросить в помойку, туда же отправятся бюджетные деньги, которые выделили на перепись.

Анна Грицевич