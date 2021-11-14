Как выбрать хурму, чтобы не вязала: самая подробная инструкция в картинках

Если хурма кажется вам бледной — не факт, что она неспелая. Возможно, просто сорт такой Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться







Когда все сезонные фрукты и овощи превращаются в тыкву, на прилавках появляется она — терпко-вяжущая или сладкая (в зависимости от сорта), но непременно привлекающая внимание своим ярким цветом хурма. Вообще ее разновидностей насчитывается несколько сотен, в потребительскую корзину вошли от силы десять, а мы привычно разделяем ее на два вида: вяжет и не вяжет. Как определить, когда хурма созрела, стоит ли покупать ее, если она превратилась в желе, и чего полезного в ней может быть — за всю хурму мы поговорили с экспертами.



Чем полезна хурма?

В первую очередь хурма — богатый источник бета-каротина (это понятно хотя бы по ее цвету). Он сохраняет красоту кожи и способствует здоровому зрению. Еще один источник полезных свойств хурмы, по данным Роспотребнадзора, — йод. Он нормализует работу щитовидной железы. Помимо этого, в состав плодов входят железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин. Такой насыщенный состав способствует повышению уровня гемоглобина, поддерживает водно-солевой баланс, улучшая работу печени и почек, развивает память, укрепляет нервную систему, нормализует показатели кровяного давления и пищеварение.

— Хурма отвечает за иммунитет. В ней большое количество витамина А, йода, селена, минералов, полезных для щитовидной железы. Снижается активность щитовидной железы — падает иммунитет, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Хурма стимулирует обновление клеток легких и бронхов, так что она вполне может подойти для профилактики кашля. Даже ее питательная ценность намного выше, чем у остальных фруктов. Чтобы обеспечить суточную потребность в питательных веществах, достаточно съедать две-три хурмы в день.



Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.



Полезные свойства хурмы Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Ну и вяжущие свойства у хурмы появляются не просто так. За них отвечают танины. Они связывают белки в ротовой полости, это и создает неприятное ощущение стягивания слизистой во рту. В медицине танины используются как антибактериальное, противовоспалительное и кровоостанавливающее средство. Они укрепляют сосуды и помогают организму лучше усваивать витамин С.

Кому противопоказана хурма

Во-первых, хурма содержит много природных сахаров. Поэтому ее не рекомендуют при сахарном диабете. Во-вторых, стоит ограничить употребление хурмы людям с проблемами с поджелудочной железой. При обострении панкреатита от нее лучше отказаться совсем. Молодым мамам хурму тоже не очень-то советуют — если есть ее в первые месяцы при грудном вскармливании, это может спровоцировать у ребенка запоры и колики. И, в конце концов, мы снова сталкиваемся с танинами.



— Клетчатка хурмы полностью не переваривается, а дубильные вещества, связываясь с белками пищи, образуют соединения, которые, осаждаясь на поверхности непереваренных растительных волокон, склеивают их в плотный клубок, который задерживается в желудке, — говорит диетолог Инна Зорина. — Поэтому не рекомендуется употреблять хурму детям, пожилым людям, после операций на брюшной полости. Также не следует сочетать хурму с высокобелковой пищей (молочные продукты, мясо, сыры) и не стоит ей слишком увлекаться, ограничьтесь двумя или тремя ягодами в день.

Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.

Как выбрать хурму

Выбирая хурму, обращайте внимание на внешний вид. Ее поверхность должна быть блестящей и гладкой. Трещины — признак гниения. Не стоит есть и недозрелые ягоды: они невкусные, терпкие и могут быть вредны для здоровья. Спелая хурма должна быть насыщенного красно-оранжевого цвета, с высохшими околоплодными листочками, при поднятии которых виден коричневый оттенок.



Главные правила выбора хурмы Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Если вы выбрали хурму по всем правилам, а она всё равно вяжет, можно отправить ее в холодильник (а то и в морозилку на день-полтора) — дозревать. Она станет мягче, слаще, а вязкость пропадет.

— Хранить хурму лучше при температуре около 0° и при высокой влажности воздуха — так она сохранит свои свойства до двух-трех месяцев, — говорит диетолог Инна Зорина. — Очень важно бережное обращение. Спелые плоды очень мягкие и их легко повредить. Ягоды с трещинами или пятнами лучше не хранить, а съедать сразу.

Жестким ягодам действительно нужно время для дозревания. Но даже при комнатной температуре через два-три дня хурма станет более мягкой и сладкой. Еще один способ, чтобы хурма дозрела быстрее, — поместить ее в герметичный пакет вместе с помидорами или яблоками. Они выделяют этилен, который ускоряет созревание.

А вот мягкую хурму надо съесть как можно быстрее, больше двух дней она не хранится. И помните, что у каждого сорта хурмы есть свои особенности. Мы собрали самые популярные разновидности этой ягоды и узнали, чем они отличаются друг от друга.

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