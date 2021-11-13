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В ОМС не входит. Девятилетней Соне нужна помощь

Соня родилась с аномалией развития рук. Девочке необходим эндопротез. Но он не входит в рамки ОМС.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

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Соня Гребешечникова, 9 лет.

Врождённые аномалии развития рук.

Требуется эндопротезирование. Не хватает 887 717 руб.

«Дочка родилась с тяжёлой аномалией развития рук: они не сгибались в локтях, оказалось, что срослись лучевая и плечевая кости. И пальчики рук были недоразвиты — в каждом сформировалось только по одному суставу.

Мы возили Соню по врачам, её обследовали в разных клиниках, и в одной из них хирурги предложили попробовать пересадить сустав большого пальца ноги на место отсутствующего локтевого сустава. Но я испугалась, что пострадают еще и ноги. Нам назначали массаж и различные виды реабилитации, но всё это было бесполезным, а другого лечения нигде не предлагали.

В два года у Сони обнаружили ещё и деформацию стоп, потребовались две операции. Они прошли успешно, и сейчас дочка может нормально стоять и ходить в ортопедической обуви. Но из-за проблем с руками она не может сама умываться, чистить зубы, одеваться, есть.

Я случайно увидела сюжет о ребёнке с подобным диагнозом, которому сделали эндопротез локтя в Центре имени Альбрехта, связалась с врачами клиники, и они согласились нам помочь. У дочки появился шанс на полноценную жизнь.

Но беда в том, что эндопротез стоит огромных денег и из средств госбюджета не оплачивается. Самим нам такую сумму не собрать. Прошу, помогите!» — Татьяна Гребешечникова, Башкортостан

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Сони врождённый плечелучевой синостоз (патологическое сращение плечевой и лучевой костей, замещение хряща костной тканью. — Прим. ред.) обеих рук. Девочке требуется операция с целью формирования левого локтевого сустава методом индивидуального сложного эндопротезирования для развития мобильности рук. Соня сможет самостоятельно обслуживать себя, качество ее жизни значительно улучшится».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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Комментарии (3)

261215271
Зато Пересильд в космос слетала, нетленку сняли.
Аппаратчик мокрой классификации
Простите, но с начала сего года по повышенниму НДФЛ на это дело собрали более 20 миллиардов. Или опять всё разошлось по офшорам Уважаемых Людей?
266625144
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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