В ОМС не входит. Девятилетней Соне нужна помощь

«Фонтанка» и Русфонд продолжают проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

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Соня Гребешечникова, 9 лет. Врождённые аномалии развития рук.

Требуется эндопротезирование. Не хватает 887 717 руб.

«Дочка родилась с тяжёлой аномалией развития рук: они не сгибались в локтях, оказалось, что срослись лучевая и плечевая кости. И пальчики рук были недоразвиты — в каждом сформировалось только по одному суставу.

Мы возили Соню по врачам, её обследовали в разных клиниках, и в одной из них хирурги предложили попробовать пересадить сустав большого пальца ноги на место отсутствующего локтевого сустава. Но я испугалась, что пострадают еще и ноги. Нам назначали массаж и различные виды реабилитации, но всё это было бесполезным, а другого лечения нигде не предлагали.



В два года у Сони обнаружили ещё и деформацию стоп, потребовались две операции. Они прошли успешно, и сейчас дочка может нормально стоять и ходить в ортопедической обуви. Но из-за проблем с руками она не может сама умываться, чистить зубы, одеваться, есть.

Я случайно увидела сюжет о ребёнке с подобным диагнозом, которому сделали эндопротез локтя в Центре имени Альбрехта, связалась с врачами клиники, и они согласились нам помочь. У дочки появился шанс на полноценную жизнь.

Но беда в том, что эндопротез стоит огромных денег и из средств госбюджета не оплачивается. Самим нам такую сумму не собрать. Прошу, помогите!» — Татьяна Гребешечникова, Башкортостан Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Сони врождённый плечелучевой синостоз (патологическое сращение плечевой и лучевой костей, замещение хряща костной тканью. — Прим. ред.) обеих рук. Девочке требуется операция с целью формирования левого локтевого сустава методом индивидуального сложного эндопротезирования для развития мобильности рук. Соня сможет самостоятельно обслуживать себя, качество ее жизни значительно улучшится».



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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

