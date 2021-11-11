Booking разрешит отелям не согласовывать с ним цены

Крупнейший сервис по бронированию гостиниц и других средств размещения Booking.com проиграл апелляцию по делу об оспаривании решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Теперь компания откажется от принципа паритета цен и отели смогут указывать на своих сайтах более низкие цены, чем у агрегатора.
Как следует из данных электронной картотеки арбитражных дел, суд апелляционной инстанции 11 ноября отклонил жалобу нидерландской Booking.com. B.V и оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы. В августе он отклонил требования компании о признании незаконными решения и предписания ФАС по делу о злоупотреблении монопольным положением.
«Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России», — цитирует РБК представителя Booking. При этом он добавил, что компания намерена обратиться в кассационный суд.
Принцип паритета цен обязывал отели поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Суд признал право гостиниц предоставлять туристическим агентствам, устанавливать на своих сайтах, в мета-поисковиках, других агрегаторах информации цены ниже, чем на Booking.com.