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Booking разрешит отелям не согласовывать с ним цены

Booking проиграл апелляцию по делу о злоупотреблении монопольным положением

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Крупнейший сервис по бронированию гостиниц и других средств размещения Booking.com проиграл апелляцию по делу об оспаривании решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Теперь компания откажется от принципа паритета цен и отели смогут указывать на своих сайтах более низкие цены, чем у агрегатора.

Как следует из данных электронной картотеки арбитражных дел, суд апелляционной инстанции 11 ноября отклонил жалобу нидерландской Booking.com. B.V и оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы. В августе он отклонил требования компании о признании незаконными решения и предписания ФАС по делу о злоупотреблении монопольным положением.

«Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России», — цитирует РБК представителя Booking. При этом он добавил, что компания намерена обратиться в кассационный суд.

Принцип паритета цен обязывал отели поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Суд признал право гостиниц предоставлять туристическим агентствам, устанавливать на своих сайтах, в мета-поисковиках, других агрегаторах информации цены ниже, чем на Booking.com.

В декабре 2020 года ФАС России потребовала от Booking.com изменить договоры с гостиницами, чтобы не мешать им регулировать свои цены. В конце августа этого года антимонопольщики оштрафовали нидерландскую компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В Booking.com выразили разочарование решением ФАС, отметив, что считают практику паритета цен справедливой и позволяющей компании «поддерживать экосистему путешествий».

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Комментарии (4)

тов
Букинг лучше, чем жулики-хозяева отелей.

Бронируешь на букинге, приезжаешь, а тебе говорят цена в два раза повысилась пока вы ехали.
Akabos
Букинг просто удвоит комиссию)))
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