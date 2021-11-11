Booking разрешит отелям не согласовывать с ним цены

Крупнейший сервис по бронированию гостиниц и других средств размещения Booking.com проиграл апелляцию по делу об оспаривании решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Теперь компания откажется от принципа паритета цен и отели смогут указывать на своих сайтах более низкие цены, чем у агрегатора.



Как следует из данных электронной картотеки арбитражных дел, суд апелляционной инстанции 11 ноября отклонил жалобу нидерландской Booking.com. B.V и оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы. В августе он отклонил требования компании о признании незаконными решения и предписания ФАС по делу о злоупотреблении монопольным положением.

