Суд отклонил иск Booking.com к ФАС по делу о злоупотреблении монопольным положением

Как сообщает 30 августа РИА Новости со ссылкой на участников заседания, таким образом, суд подтвердил законность выводов ФАС, которая признала компанию Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен.

Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей.



«Фонтанка» писала, что в декабре 2020 года ФАС России потребовала от Booking.com изменить договоры с гостиницами, чтобы не мешать им регулировать свои цены. В конце августа этого года антимонопольщики оштрафовали нидерландскую компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В Booking.com выразили разочарование решением ФАС, отметив, что считают практику паритета цен справедливой и позволяющей компании «поддерживать экосистему путешествий».