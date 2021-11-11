От «7 дней с Идиотом» до «Шуток Достоевского». Петербург отмечает юбилей писателя

11 ноября Петербург отмечает 200-летие со дня рождения Достоевского — приобщиться к празднику можно в соцсетях, в театрах и на выставках.

В Пушкинском доме (ИРЛИ РАН) 11 открылась XLVI Международная конференция «Достоевский и мировая культура», которая в этом году посвящена не только юбилею со дня рождения писателя, но и 50-летию петербургского Музея Достоевского.

11 ноября в 19.00 на Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке будет сыгран спектакль «Идиот.2012» в постановке Семёна Спивака. Билетов уже нет, но видеозапись мероприятия будет доступна в социальных сетях театра.



В тот же день на Малой сцене театра «Мастерская» покажут спектакль «Преступление и наказание. Девять дней Родиона Романовича Раскольникова», решенный Андреем Гаврюшкиным в формате моноспектакля. В роли Родиона Раскольникова — Фёдор Климов.

Театральная мастерская «АСБ» представит новый проект «8 из числа 7, или 7 дней с "Идиотом"». С 11 ноября по 4 декабря на разных площадках города сыграют 11 пьес, созданных по мотивам романа «Идиот», в постановке Алексея Янковского. Цикл строится по принципу Евангелий, написанных от лица разных персонажей романа. Вход на все мероприятия проекта бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.

Праздничные мероприятия продолжатся 12 ноября. В Михайловском замке откроется межмузейная выставка «Я — Достоевский», каждый зал которой посвятят определенной теме: Петербург, «Преступление и наказание», Европа, романы («Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»), двери флорентийского баптистерия, крест. В экспозиции будут представлены картины, которые упоминаются в романах Федора Михайловича, подлинные вещи писателя, книги, портреты, первые издания произведений из собраний Российской государственной библиотеки, Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского и из Литературного музея Пушкинского дома. Посетители увидят произведения из собрания Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Московского музея современного искусства и др. Выставка продолжит работу до 14 февраля 2022 года.



12 ноября в 19:30 на Малой сцене Театра имени Ленсовета покажут премьеру сезона — «Шутки Достоевского». В основе спектакля Марии Романовой рассказы «Скверный анекдот» и «Чужая жена и муж под кроватью». В ролях: народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов.

12 и 13 ноября в 19:00 в театре «Мастерская» пройдет премьера спектакля «Петруша, сын ли ты мой?» по мотивам романа Достоевского «Бесы». Режиссер — Роман Габриа.

14 ноября в 19:00 в Небольшом драматическом театре покажут спектакль Льва Эренбурга «Братья Карамазовы».

25, 26 (в 19:00) и 28 ноября (в 16.00) театр «Суббота» представит премьеру спектакля «Родькин чердак» по мотивам романа «Преступление и наказание». Анализ «наполеоновской» идеи Раскольникова будет осуществлен средствами современного искусства, сайт-специфик-эффектами, возможностями театра кукол в соединении с классической техникой психологического театра. Режиссер — Владислав Тутак.

Для тех, кто захочет самостоятельно пройти адресами писателя, «Фонтанка» подготовила путеводитель по маршрутам Достоевского.

